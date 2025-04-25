Κληρονομικό Δίκαιο: Διατηρείται η ιδιόχειρη διαθήκη και η εξ αδιαθέτου διαδοχή όταν δεν υπάρχει διαθήκη

Αρχές Ιουλίου ολοκληρώνονται οι αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο απο την αρμόδια επιτροπή υπό τον καθηγητή Απόστολο Γεωργιάδη, που συστάθηκε με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, προκειμένου να τροποποιήσει τις επίμαχες διατάξεις για την αλλαγή του κληρονομικού δικαίου μετά από σχεδόν 80 χρόνια.

Ωστόσο η εξ αδιαθέτου διαδοχή, δηλαδή ο τρόπος που θα μοιράζεται η περιουσία όταν δεν υπάρχει διαθήκη θα παραμείνει ως έχει

Αν και η ομάδα εργασίας θα προτείνει την ενσωμάτωση ρητής διάταξης σύμφωνα με την οποία ο επιζών σύντροφος με σύμφωνο συμβίωσης εξομοιώνεται πλήρως με τον σύζυγο από γάμο στις περιπτώσεις εκείνες που ο κληρονομούμενος δεν άφησε διαθήκη. Παράλληλα, δεν θα καταργηθούν τα κληρονομικά δικαιώματα των γονέων και οι τάξεις στη διαδοχή των κληρονομικών δικαιωμάτων, αλλά εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αυξηθεί το κληρονομικό μερίδιο του συζύγου από γάμο ή του συντρόφου από σύμφωνο συμβίωσης στην περιουσία του κληρονομουμένου. Σε αποκλεισμό από το μοίρασμα της περιουσίας του διαθέτη οδηγεί η κατάθεση αγωγής διαζυγίου για βάσιμο λόγο πριν από τον θάνατο του κληρονομούμενου, αλλά και η λύση του συμφώνου συμβίωσης. Οι ελεύθερες σχέσεις

Ιδιαιτέρως απασχόλησε την ομάδα εργασίας το ζήτημα της απόκτησης κληρονομικού δικαιώματος από πρόσωπο που τελούσε σε ελεύθερη σχέση με τον διαθέτη. Πρόκειται για πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου, που συζούσαν με τον κληρονομούμενο, χωρίς όμως η συμβίωσή τους αυτή να έχει περιβληθεί οποιονδήποτε νόμιμο τύπο. Εξάλλου, στις σύγχρονες μορφές οικογένειας, εκτός από εκείνες που προκύπτουν από τον θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο και το σύμφωνο συμβίωσης, καταγράφεται σε σημαντικό ποσοστό και ένα μοντέλο οικογένειας που επιλέγει την ελεύθερη συμβίωση και δεν μπορεί να αγνοηθεί σε μια μεταρρύθμιση που φιλοδοξεί να διατηρηθεί στον χρόνο.

Επίσης διατηρούνται και οι ιδιόγραφες διαθήκες με μεγαλύτερες όμως δικλείδες ασφαλείας, το δικαίωμα των ανιόντων συγγενών στην αλυσίδα της κληρονομικής διαδοχής, η διατήρηση της νόμιμης μοίρας των συγγενών του κληρονομουμένου με ορισμένες παρεμβάσεις και η εισαγωγή των κληρονομικών συμβάσεων για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο ως αυτοτελές κεφάλαιο του κληρονομικού δικαίου.

