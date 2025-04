Εικόνες πανδημίας μετά το μπλακ άουτ σε Ισπανία – Πορτογαλία: Κάνουν ουρές έξω από τα σούπερ μάρκετ για να πάρουν έστω νερό

Σκηνές που θυμίζουν την περίοδο της πανδημίας παρατηρούνται σε Ισπανία και Πορτογαλία από το ολικό μπλακ άουτ που σημειώθηκε στις δύο χώρες. Ο κόσμος σχηματίζει ουρές έξω από τα σούπερ μάρκετ στην προσπάθειά του να προμηθευτεί τα βασικά αγαθά.

Τα τρένα σταμάτησαν να λειτουργούν, τα φανάρια έσβησαν τα καταστήματα δέχονται μόνο πληρωμές με… μετρητά, ενώ οι πολίτες να σπεύδουν στα καταστήματα για να προμηθευτούν κεριά, φακούς, μπαταρίες αλλά και… πάγο μεταξύ άλλων για τη συντήρηση των προϊόντων που ξεπαγώνουν λόγω της διακοπής ρεύματος.

Πάρα πολλοί πολίτες σχηματίζουν τεράστιες ουρές έξω από τις πόρτες των σούπερ μάρκετ, όπως αναφέρει η El Pais, εικόνα που το ειδησεογραφικό μέσο χαρακτηρίζει ως «σκηνή πανδημίας».

Mass Blackouts in Spain, France, Belgium and Portugal



Every single part of digital life from shops, to traffic lights, hospitals, airports, phones, all down.



Humanity at a total standstill !#blackoutEurope #blackout #Spain #portugal #France pic.twitter.com/WqrakRLECK