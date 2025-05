Ο Μάιος έρχεται στο Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων, με ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα δράσεων: συναυλίες σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και το φεστιβάλ Piano City Athens, καθώς και ένα ξεχωριστό σεμινάριο φωνητικής με τη Μαρία Παπαγεωργίου, φέρνουν το κοινό πιο κοντά στην τέχνη της μουσικής και της φωνής.

Η Διεθνής Ημέρα Μουσείων εορτάζεται μια ανοιχτή δράση, ενώ συνεχίζονται οι μηνιαίες ξεναγήσεις για μικρούς και μεγάλους. Παράλληλα, βρέφη, παιδιά και γονείς συμμετέχουν στα κυριακάτικα οικογενειακά προγράμματα, και ξεκινούν οι κρατήσεις για το πρώτο summer camp του Μουσείου, που έρχεται αυτό το καλοκαίρι με μουσική, δημιουργική διάθεση και πολύ παιχνίδι!

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ

Τρίτη 13 Μαΐου | Μουσικοί Περίπατοι – Ανατολικές Ρίζες| Ένα κουαρτέτο εγχόρδων της ΚΟΑ στο Μουσείο Μαρία Κάλλας

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας με πολλή χαρά συνεργάζεται για δεύτερη χρονιά με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, φιλοξενώντας μια ξεχωριστή συναυλία διακεκριμένων μουσικών της, με τίτλο «Ανατολικές Ρίζες», που μας ταξιδεύει από τον 19ο στον 20ό αιώνα μέσα από την Ανατολική Ευρώπη. Με έργα των Μποροντίν, Σοστακόβιτς και Κούρταγκ, το πρόγραμμα αναδεικνύει τις αντιθέσεις ανάμεσα στον ρομαντισμό και τον μοντερνισμό, αλλά και τις γέφυρες που ενώνουν τις διαφορετικές μουσικές γλώσσες της εποχής.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Τρίτη 13 Μαΐου 2025

Ώρα: 19.00

Κόστος: 10€ – Περιλαμβάνεται η είσοδος στο Μουσείο πριν την συναυλία (προαιρετικά)

Απαραίτητη η κράτηση θέσης τηλεφωνικά ή μέσω more.com – Κλείστε την θέση σας εδώ

Σάββατο 17 Μαΐου | Ταξιδεύοντας στις εποχές του πιάνου… στο Μουσείο Μαρία Κάλλας! | Piano City Athens

Με ιδιαίτερη χαρά, το Μουσείο Μαρία Κάλλας αποτελεί φέτος έναν από τους χώρους που φιλοξενούν δράσεις του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και συγκεκριμένα το Piano City Athens — μιας διοργάνωσης που φέρνει τη μουσική πιο κοντά στους ανθρώπους, ξεπερνώντας τα όρια της σκηνής και διαχέοντας τον ήχο του πιάνου σε όλη την πόλη.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, το Μουσείο υποδέχεται στον χώρο εκδηλώσεών του μικρούς πιανίστες, ηλικίας 8 έως 15 ετών, σε μία συναυλία με τίτλο «Ταξιδεύοντας στις εποχές του πιάνου… στο Μουσείο Μαρία Κάλλας!». Στο πιάνο με ουρά του μουσείου, οι ταλαντούχοι σπουδαστές της καθηγήτριας Μαρίας Παπαδάτου θα μας ταξιδέψουν σε άλλες εποχές και τόπους, μέσα από το υπέροχο ρεπερτόριο του πιάνου!

Μία διαδρομή από τον βιεννέζικο κλασικισμό, τον πιανιστικό ρομαντισμό, και κατόπιν νεότερες ιδέες και ακούσματα “κλασικών” Ρώσων και Αμερικανών συνθετών που φτάνουν ως τις μέρες μας.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Σάββατο 17 Μαΐου 2025

Ώρα: 12.00

Δωρεάν είσοδος* – Απαραίτητη η προκράτηση δωρεάν δελτίου εισόδου μέσω more.com – Κλείστε την θέση σας εδώ

*Το δωρεάν δελτίο εισόδου στην συναυλία δεν περιλαμβάνει την είσοδο στον εκθεσιακό χώρο του μουσείου. Για να επισκεφτείτε την έκθεση μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριο σας μέσω more.com ή στην υποδοχή του μουσείου

Κυριακή 18 Μαΐου | Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2025 |Δωρεάν Είσοδος / POV: My take on Maria Callas Museum

‍Στις 18 Μαΐου το Μουσείο Μαρία Κάλλας συμμετέχει ενεργά στις παγκόσμιες δράσεις του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων με θέμα «Μουσεία και κοινωνίες σε διαρκή αλλαγή». Σε μια εποχή που τα μουσεία επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο τους ως ζωτικοί κοινωνικοί πυλώνες ανάπτυξης και δημιουργούν νέες συνθήκες λειτουργίας και επικοινωνίας με το κοινό, το μουσείο ανοίγει τις πόρτες του με ελεύθερη είσοδο για όλους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει τον κόσμο της Μαρίας Κάλλας και να συμμετέχει στις δράσεις του.

Στο πλαίσιο της φετινής θεματικής, που δίνει έμφαση στην αυλή πολιτιστική κληρονομιά, τη δύναμη των νέων, και τις νέες τεχνολογίες, το Μουσείο Μαρία Κάλλας προσκάλεσε άτομα ηλικίας 16 έως 106 ετών να γίνουν οι ίδιοι αφηγητές της προσωπικής τους ξενάγησης. Οι συμμετέχοντες στην δράση “POV: My take on Maria Callas Museum” επισκέφθηκαν την έκθεση, εμπνεύστηκαν από την προσωπικότητα και την πορεία της Κάλλας και, μέχρι τις 18 Μαΐου, θα δημιουργήσουν σύντομα βίντεο-reels, τα οποία θα κοινοποιήσουν στα κοινωνικά τους δίκτυα, παρουσιάζοντας το μουσείο μέσα από τη δική τους ματιά.

Τα βίντεο που θα δημιουργηθούν θα προβάλλονται την Κυριακή 18 Μαΐου στην αίθουσα εκδηλώσεων του μουσείου, με ελεύθερη είσοδο, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν για την εμπειρία και τη δημιουργία τους στο κοινό. Μια δράση που δίνει βήμα σε όλες και όλους να εκφραστούν, να γνωρίσουν και να αναδείξουν τη δική τους οπτική για τη Μαρία Κάλλας και το Μουσείο.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Κυριακή 18 Μαΐου 2025

Ωράριο: 10.00 – 19.00

Δωρεάν είσοδος στο Μουσείο – Απαραίτητη η προκράτηση δωρεάν δελτίου εισόδου μέσω more.com – Κλείστε την θέση σας εδώ

Δευτέρα 26 & Τρίτη 27 Μαΐου 2025 | Φτου Ξελευτερία! Βρίσκοντας ξανά την χαρά του τραγουδιού | Σεμινάριο φωνητικής με τη Μαρία Παπαγεωργίου

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας υποδέχεται τη γνωστή ερμηνεύτρια, τραγουδοποιό και δασκάλα φωνητικής Μαρία Παπαγεωργίου για το σεμινάριο φωνητικής με τίτλο «Φτου ξελευτερία! Βρίσκοντας ξανά τη χαρά του τραγουδιού», ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, ανεξαρτήτως τραγουδιστικής εμπειρίας. Σε έναν ζωντανό πολιτιστικό φορέα που ενθαρρύνει τη μάθηση και την καλλιτεχνική εξερεύνηση για ανθρώπους κάθε ηλικίας, η φωνή αναδεικνύεται όχι ως εργαλείο επίδειξης, αλλά ως μια φυσική ανάγκη για σύνδεση, ελευθερία και έκφραση.

Η φωνή και η αναπνοή μας είναι δύο λειτουργίες άρρηκτα συνδεδεμένες με την ψυχική μας έκφραση και ισορροπία. Ωστόσο, πολλές φορές η έλλειψη γνώσης ή οι περιοριστικές πεποιθήσεις που έχουμε μας εμποδίζουν από το να νιώσουμε πραγματικά ελεύθεροι, ώστε να αγγίξουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Στηριζόμενοι στη «μνήμη» που έχει το σώμα μας ήδη από τη μήτρα της μάνας μας για το πώς αναπνέουμε, στην ενθύμηση του φωνητικού μας φάσματος στις καθημερινές μας συναισθηματικές εκφράσεις και την ανακάλυψη της μέγιστης δόνησης των ηχείων μας και της χρήσης των μυών μας, θα ανασύρουμε αυτές τις καταγραφές που είναι βαθιά ριζωμένες μέσα μας και θα επανασυνδεθούμε με τον εναρμονισμένο εαυτό μας με απλές βιωματικές ασκήσεις και τραγούδια.

Το σεμινάριο αυτό έρχεται μέσα στο μουσείο που τιμά την πιο ξεχωριστή φωνή που έχει υπάρξει ποτέ, για να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην έννοια του “πρωταθλητισμού” μέσα στην Τέχνη. Μακριά από το κυνήγι της τελειότητας και της εξειδίκευσης, που ενδέχεται να λειτουργεί εμμονικά στο να πετυχαίνουμε μέσω του τραγουδιού, αλλά όχι απαραίτητα να ευτυχούμε από αυτό, ανακαλύπτουμε κατά πόσο είμαστε ικανοί να τραγουδήσουμε, να μάθουμε και να συνυπάρξουμε ως δημιουργική ομάδα μέσα από τη δύναμη της φωνή μας και πώς να ανακαλύψουμε τα χιλιάδες δώρα που κρύβονται μέσα της.

Πληροφορίες:

Ημερομηνίες: Δευτέρα 26 & Τρίτη 27 Μαΐου 2025

Ώρες: 19.00 – 22.00 / Προσέλευση:18.30

Συνολική διάρκεια: 6 ώρες

Κόστος: 100€

Απαραίτητη η κράτηση θέσης μέσω more.com – Κλείστε την θέση σας εδώ

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας σχεδιάζει και προσφέρει μια σειρά διαδραστικών και βιωματικών ξεναγήσεων, προσκαλώντας τους επισκέπτες του να βιώσουν τη μουσειακή εμπειρία και να ανακαλύψουν τη μεγάλη σοπράνο, αλλά και την τέχνη της όπερας. Μια επίσκεψη στο μουσείο ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις, συνδυάζοντας ηχητικά και ιστορικά τεκμήρια, νέες τεχνολογίες και πολυμέσα.

Οι ξεναγήσεις είναι σχεδιασμένες ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε επισκέπτη, όπως ορίζει η σύγχρονη μουσειολογία: για ενήλικες, για οικογένειες, θεματικές από τους ειδικούς του μουσείου, για επισκέπτες άνω των 65 ετών, και άλλες ομάδες.

Δείτε αναλυτικά τις ξεναγήσεις του Μουσείου Μαρία Κάλλας

Κυριακή 11 & 25 Μαΐου | Δωρεάν Ξεναγήσεις | Athens City Festival

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Κυριακές 11 & 25 Μαΐου 2025

Ώρα: 13:00

Διάρκεια: 50’

Δωρεάν συμμετοχή – Απαραίτητη η προκράτηση θέσης μέσω more.com – Κλείστε την θέση σας για την ξενάγηση στις 11/5 εδώ και για την ξενάγηση στις 25/5 εδώ

Παρασκευή 16 Μαΐου | Μαρία Κάλλας: Είδωλο και Μύθος | Θεματική Ξενάγηση

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Παρασκευή 16 Μαΐου 2025

Ώρα: 18:00

Διάρκεια: 50’

Κόστος: 18€ – Ισχύει και κατηγορία μειωμένου εισιτηρίου

Απαραίτητη η κράτηση μέσω more.com – Κλείστε το εισιτήριό σας για την θεματική ξενάγηση εδώ

Σάββατο 31 Μαΐου | Ξενάγηση Ενηλίκων

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Σάββατο 31 Μαΐου 2025

Ώρα: 12:00

Διάρκεια: 50’

Κόστος: 14€ – Ισχύουν και κατηγορίες μειωμένων εισιτηρίων

Απαραίτητη η προκράτηση θέσης μέσω more.com. Κλείστε το εισιτήριό σας για την ξενάγηση ενηλίκων εδώ

Σάββατο 31 Μαΐου | Οικογενειακή Ξενάγηση

Πληροφορίες:

Ημερομηνίες: Σάββατο 31 Μαΐου 2025

Ώρα: 13:30

Διάρκεια: 50’

Κόστος: 7€ παιδί ηλικίας 9-17 ετών, 14€ ενήλικας, 30€ για όλη την οικογένεια (δύο ενήλικες και τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας 9-17 ετών)

Απαραίτητη η προκράτηση θέσης μέσω more.com. Κλείστε το εισιτήριό σας για την οικογενειακή ξενάγηση εδώ

Κάθε Πέμπτη του Μαΐου | Δωρεάν ξεναγήσεις για άτομα άνω των 65 ετών

Πληροφορίες:

Ημερομηνίες: Πέμπτη 8, 15, 22 & 29 Μαΐου 2025

Ώρα: 12:30

Διάρκεια ξενάγησης : 50 λεπτά

Είσοδος στο μουσείο: 7€ για 65+ / Ξενάγηση: δωρεάν

Προγραμματίστε την επίσκεψή σας τηλεφωνικά στο 210 44 04 204 (Δευτέρα – Παρασκευή, 11:00 – 18:00)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

MCM KIDS

Κυριακή 4 Μαΐου | Νέοι Δημιουργοί στο Μουσείο Μαρία Κάλλας: Φύση

Το πρόγραμμα αντλεί έμπνευση από την άρια Casta Diva της όπερας Norma, έναν ύμνο στη θεά της σελήνης, που προσφέρει την αφετηρία για να συνδεθούν παιδιά και γονείς με τον φυσικό κόσμο μέσω της μουσικής. Στόχος του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει τη δημιουργική έκφραση και τη σύνδεση με τη φύση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, τα παιδιά μαζί με τους γονείς συνθέτουν τις δικές τους πρωτότυπες μουσικές φράσεις, χωρίς τη γνώση της μουσικής παιδείας, δημιουργώντας με ήχο μια μουσική αναπαράσταση της φύσης. Οι συνθέσεις των παιδιών θα ηχογραφηθούν σε μορφή MP3, δίνοντάς τους ένα προσωπικό τους αναμνηστικό από την εμπειρία αυτή.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται από τη Μαρκέλλα Σκούρτη

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 2025

Ώρα: 11.30-12.30 & 13.15-14.15

Ηλικίες: 4-8 ετών

Κόστος συμμετοχής (για ένα παιδί και έναν συνοδό): 13€

Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση στο 210 44 04 204 (Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 18:00)

Κυριακή 25 Μαΐου | Τα Χρώματα Χορεύουν; Όπερα, Κίνηση και Χρώμα

Μουσική, κίνηση και εικαστικά συνδυάζονται για να συνθέσουν μια μοναδική εμπειρία μέσα στο Μουσείο. Πως αντιλαμβανόμαστε τον χρόνο, την κίνηση, τα χρώματα και τη μουσική; Η έμπνευση προέρχεται από το έργο του Αμερικανού καλλιτέχνη Jackson Pollock σε συνδυασμό με τους ήχους της όπερας που ακούγονται μέσα στο Μουσείο.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, παιδιά και συνοδοί, θα εξερευνήσουν την τέχνη της αφηρημένης ζωγραφικής του Pollock, μέσα από παιχνίδια που ενθαρρύνουν τη σωματική κίνηση, τη συντονισμένη δράση και την αισθητηριακή αντίληψη.

Ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί μια μοναδική εμπειρία που αναπτύσσει τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την επικοινωνία και την αισθητική αντίληψη και ενθαρρύνει τη φαντασία.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Κυριακή 25 Μαΐου 2025

Ώρα: 11.30 π.μ.

Ηλικίες: 3-5 ετών

Κόστος συμμετοχής (για ένα παιδί και έναν συνοδό): 10€

Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση στο 210 44 04 204 (Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 18:00)

MCM BABIES

Κυριακή 11 Μαΐου | Παιχνίδια με το Μπλε και Ήχους από Όπερα

Μπλε: από τα πιο εντυπωσιακά χρώματα! Γεμάτο φαντασία και ηρεμία.

Μέσα από τα χρώματα και τις υφές, τα βρέφη θα ανακαλύψουν τον κόσμο του μπλε, ενώ θα εξερευνήσουν ήχους και μουσικές που ταιριάζουν με το χρώμα αυτό, δημιουργώντας νέους κόσμους Ελάτε να γνωρίσουμε τη δύναμη του μπλε, του καλύτερου χρώματος στον κόσμο που ενεργοποιεί φανταστικούς κόσμους και ιστορίες.

Μέσω παιχνιδιών που συνδυάζουν τα χρώματα του μπλε με απλές μουσικές μελωδίες από όπερες, τα βρέφη μαζί με τους γονείς θα να εξερευνήσουν την αντίληψή τους για τα χρώματα και τους ήχους, ενισχύοντας τη συναισθηματική και αισθητηριακή ανάπτυξη και την επικοινωνία μεταξύ τους.

Χρώμα, μουσική, κίνηση, υφές, υλικά και πολλή χαρά και φαντασία