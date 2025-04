«Ο Οδυσσέας στον Άδη» του Κωνσταντίνου Γρηγορίου στο «Ολύμπια» στις 12 Μαΐου

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Ανδρέα Τσελίκα, θα παρουσιάσει στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο “Μαρία Κάλλας” τη συναυλία με τίτλο “Χορεύοντας με τη Συμφωνική” και έργα των Τσαϊκόφσκι, Ραβέλ, Στραβίνσκι και ενός ταλαντούχου Έλληνα δημιουργού, του Κωνσταντίνου Γρηγορίου, τη Δευτέρα 12 Μαίου, στις 8.30 μ.μ,

Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν οι Παραλλαγές Ροκοκό για βιολοντσέλο και ορχήστρα (Rococo Variations for violoncello and orchestra) του Pyotr Ilich Tchaikovsky, με σολίστ τον Κωνσταντίνο Σφέτσα, το “La Valse” του Maurice Ravel, το έργο “Firebird” (Το Πουλί της Φωτιάς) του Igor Stravinsky και σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση η Εισαγωγή από την Όπερα “Ο Οδυσσέας στον Άδη” (Overture from the Opera “Odysseus in the Underworld”) του Κωνσταντίνου Γρηγορίου.

Ο συνθέτης

Όπως μας λέει ο Γρηγορίου, “ο Οδυσσέας στον Άδη” (“Odysseus in the Underworld”) ξεκίνησε να γράφεται στην Σαντορίνη το 2008. Είναι μία μονόπρακτη όπερα με 3 σκηνές και στηρίζεται στην ραψωδία λ’ (Νέκυια) της Οδύσσειας του Ομήρου. Το λιμπρέττο- ελεύθερη προσαρμογή έγινε από τον συνθέτη και πιανίστα Γιώργο Ρούσσο”.

Και συνεχίζει:

«Η Overture της όπερας προσαρμόστηκε για μεγάλη ορχήστρα και η γραφή της ολοκληρώθηκε το 2025, στην Αθήνα. Υπερισχύει το θέμα της νοσταλγίας, του Νόστου, που οδήγησε τον Οδυσσέα να κατέβει στον Άδη, όπου συνειδητοποιεί ότι κινδυνεύει να απολιθωθεί η όποια δράση για επιστροφή στην πατρίδα του και μπροστά στον φόβο της λήθης, αποχωρεί άμεσα».

Το έργο

Στο έργο παρουσιάζονται τα κύρια θέματα της όπερας και μεταφέρεται η αγωνία, ο πόνος αλλά και η δικαίωση του Οδυσσέα από το ταξίδι του στον Κάτω Κόσμο. Ο Νόστος δεσπόζει στο έργο και εμφανίζεται μέσα από αργές μελωδικές γραμμές. Η είσοδο του Τειρεσία παρουσιάζεται μέσα από «“σκληρές” αρμονίες, ενώ η άφιξη των ψυχών και η τελική δικαίωση του ήρωα με γρήγορα ρυθμικά και μελωδικά περάσματα».

WHO IS WHO

Ο Κωνσταντίνος Γρηγορίου γεννήθηκε στη Αθήνα και σπούδασε Κιθάρα, Ανώτερα Θεωρητικά και Σύνθεση στο Εθνικό Ωδείο. Είναι, επίσης, κάτοχος του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (MSc) “Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων” και του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών “Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη” (EMBA) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έργα του έχουν παρουσιαστεί στο κοινό στην Ελλάδα, την Αμερική, τη Ρωσία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, τη Σερβία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία και τη Βόρεια Μακεδονία από το σύνολο των ελληνικών ορχηστρών αλλά και ορχήστρες του εξωτερικού όπως η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, η Sofia Sinfonietta, η Dnipropetrovsk Academic Symphony Orchestra, η Kharkov Academic Symphony Orchestra, η Danubia Orchestra Obuda κ.α., ενώ έχει συνεργαστεί με διακεκριμένους μαέστρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από τον Φεβρουάριο του 2024 είναι Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ωδείου, όπου επίσης διδάσκει Ανώτερα Θεωρητικά και Σύνθεση. Στο παρελθόν, διατέλεσε (για 22 χρόνια) Διευθυντής του Εθνικού Ωδείου Θήρας και (από το 2015) Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Μεγάρου Γκύζη στη Σαντορίνη.

Έργα του έχουν μεταδοθεί από το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΡΑ), έχουν εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο Παπαγρηγορίου-Νάκας (Panas Music) και κυκλοφορούν σε CD από τη δισκογραφική εταιρία Irida Classical. Είναι τακτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών.

