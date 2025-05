Tesla: Δεν αντικαθίσταται ο Έλον Μασκ από CEO, λέει η πρόεδρος του Δ.Σ.

Η πρόεδρος του Δ.Σ. της Tesla Ρόμπιν Ντένολμ διέψευσε την Πέμπτη δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είχαν απευθυνθεί σε εταιρείες αναζήτησης στελεχών για να βρουν αντικαταστάτη του διευθύνοντος συμβούλου Έλον Μασκ.

Η εφημερίδα είχε αναφέρει την Τετάρτη ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Tesla είχαν απευθυνθεί πριν από περίπου ένα μήνα σε διάφορες εταιρείες «κυνηγών κεφαλών» για την εξεύρεση νέου διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Η Ντένολμ δήλωσε στο X ότι η αναφορά ήταν «απολύτως ψευδής» και τόνισε ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είναι «εξαιρετικά σίγουρο» για την ικανότητα του Μασκ να «συνεχίσει να υλοποιεί το συναρπαστικό σχέδιο ανάπτυξης που βρίσκεται μπροστά μας». Ο Μασκ δήλωσε επίσης στο X ότι το δημοσίευμα ήταν «σκόπιμα ψευδές».

Earlier today, there was a media report erroneously claiming that the Tesla Board had contacted recruitment firms to initiate a CEO search at the company.



This is absolutely false (and this was communicated to the media before the report was published).



The CEO of Tesla is…