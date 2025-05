«Big Brother»: Καβγάδες με το… καλημέρα και υψηλές πτήσεις στην τηλεθέαση

Ο Μεγάλος Αδερφός επέστρεψε, με την πρεμιέρα του να σημειώνει υψηλά νούμερα στην τηλεθέαση. Το πρώτο επεισόδιο στο σπίτι δεν είχε, ωστόσο, την ίδια επιτυχία με το ριάλιτι εγκλεισμού να σημειώνει νούμερα… κάτω από τη βάση.

Οι καβγάδες, όμως, άρχισαν γρήγορα στο σπίτι του «Βig Βrother» και αυτό -όπως φαίνεται- ώθησε την τηλεθέαση προς τα πάνω…

Την απογοητευτική πρώτη γεύση που έδωσε το προηγούμενο επεισόδιο μέσα από το σπίτι του Μεγάλο Αδελφού (7,3% το βράδυ της Τρίτης) διαδέχτηκε το δεύτερο επεισόδιο που δείχνει ότι ίσως το ριάλιτι έχει δυνατότητες όχι μόνο να σταθεί όρθιο, αλλά ακόμα και να επικρατήσει στη «μάχη» του ανταγωνισμού.

Έτσι, στο επεισόδιο της Τετάρτης, το «Big Brother» σημείωσε 11%, ενώ εκείνο της Πρωτομαγιάς ακόμα παραπάνω, κατακτώντας μάλιστα την πρωτιά τόσο σε δυναμικό κοινό όσο και σε γενικό σύνολο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μεγάλος Αδερφός συγκέντρωσε 12,5% στο δυναμικό κοινό (18-54), σκαρφαλώνοντας στην πρώτη θέση της ζώνης του (23:30-01:00). Την ίδια ώρα, το Football Show του ΑΝΤ1 που ακολούθησε την ποδοσφαιρική αναμέτρηση για το Europa League, σημείωσε τηλεθέαση 8,7% και το MEGA Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου 6,6%. Ουραγός το One on One με τη Δώρα Παντέλη στο ΟΡΕΝ με 1,9%.

Στο γενικό σύνολο, το ριάλιτι του ΣΚΑΪ έκλεισε με 11,1%. Ακολούθησε το MEGA Stories με 10,9% και το Football Show με 9,6%. Τέλος, το One on One με τη Δώρα Παντέλη στο ΟΡΕΝ έφτασε σε τηλεθέαση το 2,6%.

Αναλυτικά η τηλεθέαση

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Big Brother – 12,5%

Football Show – 8,7%

MEGA Stories – 6,6%

One on One – 1,9%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Big Brother – 11,1%

MEGA Stories – 10,9%

Football Show – 9,6%

One on One – 2,6%

