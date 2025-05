Ουκρανία: Μαζική νυχτερινή ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια – Δεκάδες τραυματίες

Σχεδόν τριάντα άνθρωποι τραυματίστηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή σε ρωσικό πλήγμα εναντίον πολιτικών υποδομών στην πόλη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Είκοσι εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας νυχτερινής επίθεσης του εχθρού στη Ζαπορίζια», ανάμεσά τους «αγόρι 13 ετών», ανέφερε μέσω Telegram ο Ιβάν Φεντόροφ, ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια, προσθέτοντας ότι 12 άνθρωποι νοσηλεύονται σε τοπικά κέντρα υγείας.

Ο Φεντόροφ ανέφερε νωρίτερα πως «οι Ρώσοι έπληξαν πολιτικές υποδομές» όπως «πολυκατοικίες, πανεπιστήμιο» και ο αριθμός των τραυματιών δεν σταματούσε να ανεβαίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας.

