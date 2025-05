Blake Lively: Στην πρώτη τηλεοπτική της συνέντευξη μετά το σκάνδαλο με τον Justin Baldoni (Video)

Η Blake Lively έκανε την πρώτη τηλεοπτική της εμφάνιση μετά τη μήνυση που κατέθεσε κατά του Justin Baldoni, συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It ends with Us».

Η ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή Late Night with Seth Meyers, την Πρωτομαγιά, στο πλαίσιο προώθησης της σειράς «Another Simple Favor».

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η Lively αστειεύτηκε με τον παρουσιαστή Seth Meyers ότι ήταν «ενθουσιασμένη» που δεν έκανε το Weekend Update (ένα σατυρικό κομμάτι του show Saturday Night Live), καθώς, όπως είπε, δεν ήταν «τόσο απόλυτα ενημερωμένος» για τη νομική της μάχη όσο άλλοι.

Η ίδια αναγνώρισε ότι δεν μπορούσε να πει πολλά για τη δικαστική διαμάχη, αλλά αναφέρθηκε στην «έντονη χρονιά» της, λέγοντας ότι ήταν «τα πιο υψηλά και τα πιο χαμηλά σημεία της ζωής μου».

«Και βλέπω τόσες πολλές γυναίκες τριγύρω, που φοβούνται να μιλήσουν – ειδικά τώρα – φοβούνται να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Και ο φόβος είναι σχεδιασμένος. Είναι αυτό που μας κρατάει σιωπηλούς. Αλλά αναγνωρίζω επίσης ότι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν. Οπότε αισθάνομαι τυχερή που μπόρεσα να το κάνω», δήλωσε η Lively.

Συνέχισε, προσθέτοντας: «Είναι οι γυναίκες που είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη φωνή τους που με κράτησαν δυνατή και με βοήθησαν στην πεποίθησή μου και στον αγώνα μου για να είναι ο κόσμος ασφαλέστερος για τις γυναίκες και τα κορίτσια».

Η μητέρα τεσσάρων παιδιών έδωσε επίσης τα εύσημα στα παιδιά της για τη βοήθειά τους να την κρατήσουν προσγειωμένη, λέγοντας: «Δεν αποτελεί έκπληξη ότι είχα μια αρκετά έντονη χρονιά και είναι απλά η σανίδα σωτηρίας μου. Όποια μέρα κι αν περνάω, πρέπει να είμαι η Ντίσνεϊλαντ γι’ αυτά».

Η δικαστική διαμάχη μεταξύ της Lively και του Justin Baldoni, 41 ετών, ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η ίδια κατέθεσε αγωγή εναντίον του ηθοποιού και άλλων προσώπων, στην οποία ισχυριζόταν σεξουαλική παρενόχληση και εκστρατεία δυσφήμισης για αντίποινα.

Ο Baldoni αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της και άσκησε αγωγή με τη σειρά του κατά της ηθοποιού και του συζύγου της Ryan Reynolds, καθώς και της δημοσιογράφου Leslie Sloane για 400 εκατομμύρια δολάρια, ισχυριζόμενος αστικό εκβιασμό, συκοφαντική δυσφήμιση και άλλα αδικήματα, τα οποία οι δικηγόροι της Lively χαρακτήρισαν «αβάσιμα».

Καταγγέλει τον συμπρωταγωνιστή της Justin Baldoni για σεξουαλική παρενόχληση

Η καταγγελία της Blake Lively εναντίον του Justin Baldoni για σεξουαλική παρενόχληση και κοινωνική χειραγώγηση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, τόσο λόγω της σοβαρότητας των ισχυρισμών όσο και της εμπλοκής δύο αναγνωρισμένων ηθοποιών στο πλαίσιο της παραγωγής της ταινίας It Ends With Us. Το περιστατικό αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα θύματα στον αγώνα τους για δικαιοσύνη και εγείρει ερωτήματα για τις συνθήκες που επικρατούν στη βιομηχανία του θεάματος.

Η Blake Lively, μία από τις πιο καταξιωμένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, κατέθεσε νομική αγωγή κατά του συμπρωταγωνιστή της, Justin Baldoni, κατηγορώντας τον για ανάρμοστη συμπεριφορά και παρενόχληση κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας It Ends With Us. Η αγωγή περιλαμβάνει και το στούντιο παραγωγής, καθώς και δημοσιογράφους που φέρονται να συμμετείχαν σε εκστρατεία δυσφήμησης εναντίον της.

Σύμφωνα με την πλευρά της Lively, οι κατηγορίες δεν περιορίζονται μόνο σε ανάρμοστη συμπεριφορά, αλλά επεκτείνονται και σε στοχευμένες προσπάθειες δυσφήμησής της. Ισχυρίζεται ότι ο Baldoni και η ομάδα του χρησιμοποίησαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιογράφους για να αποδομήσουν τη φήμη της, αντιδρώντας στις ανησυχίες που εξέφρασε για τις συνθήκες των γυρισμάτων. Η Lively, μαζί με τον σύζυγό της, Ryan Reynolds, φέρεται να δέχτηκαν πιέσεις και εκφοβισμούς, ενώ εκείνη ζήτησε τη λήψη μέτρων για την προστασία της.

Η αγωγή περιγράφει λεπτομερώς τα αιτήματα της Lively για την προστασία της στα γυρίσματα. Μεταξύ αυτών ήταν η απαγόρευση γυμνών σκηνών χωρίς τη συγκατάθεσή της, η απουσία θεμάτων πορνογραφίας ή συζητήσεων για το σεξ, καθώς και η παρουσία συντονιστή οικειότητας στις σκηνές με τον Baldoni. Η Lively ζήτησε, επίσης, να μην γίνονται προσωπικές ερωτήσεις για την εμφάνισή της, όπως για το βάρος ή τις θρησκευτικές της πεποιθήσεις.

Παρά τα αιτήματά της, η Lively ισχυρίζεται ότι ο Baldoni και η ομάδα του προχώρησαν σε στρατηγικές που υπονόμευσαν τη θέση της και δημιούργησαν τοξικό περιβάλλον. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για τη χρήση υλικού από επιζώντες ενδοοικογενειακής βίας ως μέρος μιας καμπάνιας για την αποκατάσταση της εικόνας του Baldoni.

Ο δικηγόρος του Baldoni, Bryan Freedman, έχει χαρακτηρίσει τις κατηγορίες ψευδείς και ανυπόστατες. Σύμφωνα με τον Freedman, η Lively φέρεται να υπέβαλε απαιτήσεις που δυσκόλευαν την παραγωγή της ταινίας, όπως απειλές για αποχώρηση από τα γυρίσματα και άρνηση να συμμετάσχει στην προώθηση της ταινίας. Η υπερασπιστική γραμμή του Baldoni βασίζεται στον ισχυρισμό ότι οι ενέργειες της Lively ήταν υπερβολικές και αποτέλεσαν λόγο για την πρόσληψη διαχειριστή κρίσεων από το στούντιο.

Η ίδια η Lively εξέφρασε την ελπίδα της ότι η νομική της δράση θα ρίξει φως στις κακές πρακτικές που επικρατούν, ενθαρρύνοντας άλλους να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Η επιτυχία της ταινίας, που απέφερε 350 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, δεν φαίνεται να επηρέασε την αποφασιστικότητά της να δημοσιοποιήσει την εμπειρία της.

