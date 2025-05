Οργισμένο μήνυμα Νετανιάχου: «Θα απαντήσουμε στους Χούθι και στους Ιρανούς αφέντες τους»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε σήμερα αντίποινα κατά των Χούθι της Υεμένης, μετά την εκτόξευση πυραύλου που έπληξε για πρώτη φορά την περιοχή του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, κοντά στο Τελ Αβίβ, όπου η αεροπορική κυκλοφορία διακόπηκε για σύντομο χρονικό διάστημα.

«Οι επιθέσεις των Χούθι προέρχονται από το Ιράν. Το Ισραήλ θα απαντήσει στην επίθεση των Χούθι εναντίον του κύριου αεροδρομίου μας και στους Ιρανούς αρχηγούς της τρομοκρατίας», έγραψε ο Νετανιάχου στο X, αναδημοσιεύοντας ένα μήνυμα του Μαρτίου από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο αποδίδονταν επίσης ευθύνες στην Τεχεράνη για τις επιθέσεις από την Υεμένη.

President Trump is absolutely right!



Attacks by the Houthis emanate from Iran. Israel will respond to the Houthi attack against our main airport AND, at a time and place of our choosing, to their Iranian terror masters. pic.twitter.com/eO4hyUzNsI