Met Gala 2025: Η τιμή των εισιτηρίων ξεπερνά μια μέση προκαταβολή για την αγορά σπιτιού

Η εκδήλωση A-list, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου για το Ινστιτούτου Κοστουμιών στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη, προσελκύει διασημότητες από τον κόσμο της ψυχαγωγίας, των επιχειρήσεων και άλλων τομέων.

Ενώ το κόστος της συμμετοχής στην εκδήλωση, που ονομάστηκε «η μεγαλύτερη βραδιά της μόδας», αυξήθηκε το 2024, η τιμή των εισιτηρίων για το φετινό γκαλά παραμένει αμετάβλητη. Η παγίδα; Πρέπει να προηγηθεί πρόσκληση και τα εισιτήρια δεν είναι διαθέσιμα για αγορά από το ευρύ κοινό.

Πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια του Met Gala;

Το κόστος εισόδου στο Met Gala του 2025 για ένα άτομο είναι 75.000 δολάρια. Τα τραπέζια για τους καλεσμένους ξεκινούν από 350.000 δολάρια. Συχνά, οι μεγάλες εταιρείες υψηλής ραπτικής που πωλούν υψηλής ποιότητας ρούχα αγοράζουν τραπέζια και προσκαλούν σταρ ως καλεσμένους τους, επομένως ορισμένες διασημότητες δεν θα πληρώσουν ούτε δεκάρα για να παρευρεθούν.

Ποιο είναι το φετινό θέμα του Met Gala;

Το θέμα του Met Gala αλλάζει κάθε χρόνο για να γιορτάσει τα εγκαίνια της εαρινής έκθεσης του Ινστιτούτου Κοστουμιών. Το θέμα της χρονιάς: “Superfine: Tailoring Black Style”.

Είναι η πρώτη έκθεση του Met αφιερωμένη αποκλειστικά σε μαύρους σχεδιαστές και η πρώτη εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες που επικεντρώνεται στην ανδρική ένδυση, σύμφωνα με το Associated Press.

«Νομίζω ότι το να τιμούμε τις μειονότητες, να τιμούμε τους μαύρους και τους σκούρους ανθρώπους σε αυτούς τους χώρους και έξω κάθε μέρα, είναι σημαντικό», δήλωσε η καλλιτέχνιδα Janelle Monáe στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Η Monáe είναι μέλος της επιτροπής υποδοχής του φετινού Gala, μαζί με τους Simone Biles, Spike Lee, Ayo Edebiri, André 3000 και άλλα δημόσια πρόσωπα από τον αθλητισμό και τις τέχνες.

Τον Φεβρουάριο, το μουσείο αποκάλυψε τους συμπροέδρους και την επιτροπή υποδοχής της εκδήλωσης, καθώς και τον ενδυματολογικό κώδικα, “Tailored for You”. Σχετίζεται με την έκθεση, εστιάζοντας στο στυλ προσαρμοσμένων κοστουμιών και ανδρικών ενδυμάτων, αλλά αφήνει περιθώρια για ερμηνείες.

Οι συμπρόεδροι του Met Gala 2025 είναι ο ηθοποιός Colman Domingo, ο οδηγός της Formula I Lewis Hamilton, ο ράπερ A$AP Rocky, ο ιμπρεσάριος της χιπ χοπ Pharrell Williams και το fashion icon Anna Wintour, η επί χρόνια αρχισυντάκτρια της Vogue. Ο σταρ του NBA LeBron James είναι επίτιμος πρόεδρος, σύμφωνα με το The Met.

Το ετήσιο γκαλά παρέχει στο τμήμα κοστουμιών την κύρια πηγή χρηματοδότησης για εκθέσεις, δημοσιεύσεις, αγορές και άλλα λειτουργικά έξοδα.

Μία ημέρα πριν από το Met Gala, θα πραγματοποιηθεί στο Μπρούκλιν μια νεότερη εκδήλωση με θέμα το κόκκινο χαλί, το The Debt Gala. Η εκδήλωση ιδρύθηκε για να συγκεντρώσει κεφάλαια για οργανισμούς που βοηθούν στην ανακούφιση του ιατρικού χρέους για άτομα σε περιθωριοποιημένες κοινότητες. Έχει επίσης ένα θέμα: Let Them Eat Cake: Ruined Riches. Τα εισιτήρια κοστίζουν 35 δολάρια.

Διαβάστε επίσης:

Εφιαλτικό σενάριο: Το Ισραήλ θέλει να καταλάβει για πάντα ολόκληρη τη Γάζα – Αντιδράσεις στο Τελ Αβίβ

Reuters: ΗΠΑ και Ελλάδα είναι ανάμεσα στους πιθανούς προμηθευτές Patriot στην Ουκρανία

Κρεμλίνο για συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: «Απαραίτητη» αλλά «δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες»