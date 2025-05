Επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) κόστισαν σήμερα τη ζωή σε τρεις αμάχους στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, όπως δήλωσε ο προσωρινός κυβερνήτης Αλεξάντρ Χίνσταϊν.

Οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν αιφνιδίως τον Αύγουστο του 2024 σε αυτή την περιοχή στη μεθόριο με την Ουκρανία, καταλαμβάνοντας κάπου 1.400 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο ρωσικός στρατός διεξάγει από την πλευρά του επίθεση μεγάλου εύρους από το 2022 στην Ουκρανία και έχει καταλάβει σχεδόν το 20% του ουκρανικού εδάφους.

Έπειτα από πολύμηνες μάχες, η Ρωσία ανακοίνωσε στα τέλη Απριλίου ότι απελευθέρωσε πλήρως την περιφέρεια Κουρσκ, ωστόσο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε πως τα ουκρανικά στρατεύματα συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους εκεί.

Russian forces have repelled an attack by the AFU near the village of Tyotkino in the Kursk region.



Ukraine is trying desperately to pull Russia troops from other regions where defense is faltering. pic.twitter.com/DcOqurzK3O