Ο Σον Πεν έδωσε συνέντευξη στο podcast Substack του Τζιμ Ακόστα για την προώθηση της νέας του ταινίας «Words of War», όταν τέθηκε το θέμα του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, ο οποίος έχει αυτοαποκαλεστεί «ο πιο κουλ δικτάτορας στον κόσμο» οδηγώντας σε συζήτηση για το αν ο Τραμπ θα προσπαθήσει να παραμείνει στον Λευκό Οίκο μετά το όριο της θητείας του.

«Θα πρέπει να εξετάσουμε τα χειρότερα σενάρια» είπε Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης στον παρουσιαστή και ότι ο Τραμπ «μπορεί να προσπαθήσει να καταστρέψει τον κόσμο προτού φτάσει σε προχωρημένη ηλικία».

