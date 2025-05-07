Φρίκη στην Πολωνία: 22χρονος, οπλισμένος με τσεκούρι, αποκεφάλισε μια γυναίκα στο πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας – 2 τραυματίες

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Επίθεση με τσεκούρι, με μια γυναίκα νεκρή και δύο τραυματίες έκανε στο πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, στην Πολωνία, ένας 22χρονος.

Ο άνδρας που ήταν οπλισμένος με τσεκούρι σκότωσε μια γυναίκα στο πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, όπως μεταδίδουν πολωνικά μέσα ενημέρωσης, ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε πως ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη.

BREAKING: Polish media: 1 dead, 2 – injured in axe attack at University of Warsaw campus in Poland; suspect is in custody. pic.twitter.com/lUUBp8QSdb — PatriotN (@An14711567) May 7, 2025

«Η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα που εισήλθε στην πανεπιστημιούπολη της Βαρσοβίας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, άλλος ένας διακομίστηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο», αναφέρει η αστυνομική διεύθυνση της πολωνικής πρωτεύουσας στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

W wyniku incydentu na UW ranny jest także pracownik Straży UW, który próbował obronić kobietę. 39-letni mężczyzna ma rany cięte obu dłoni oraz głowy. W stanie zagrożenia życia trafił już do szpitala. Na miejscu jest policja, która wyjaśnia przyczyny tego zdarzenia. pic.twitter.com/Hl5ZJLxr4W — WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie (@PogRatunkoweWaw) May 7, 2025

Το τηλεοπτικό δίκτυο Polsat News μεταδίδει πως η νεκρή βρέθηκε αποκεφαλισμένη, ενώ εξασφάλισε φωτογραφία που φέρεται να δείχνει το τσεκούρι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

🚨🇵🇱#BREAKING | NEWS ⚠️

A brutal ax attack at the University of Warsaw, Poland as a 22 year-old Polish man attacked staff one person killed two other injured and rushed to the hospital



The campus is lockdown they believe they have the suspect in custody. pic.twitter.com/cYGIxk02Tw — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) May 7, 2025

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, η φονική επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 18:40 (τοπική ώρα, 19:40 στην Ελλάδα), όταν ο δράστης επιτέθηκε με τσεκούρι σε ανθρώπους που βρίσκονταν στον χώρο της πανεπιστημιούπολης. Ο συλληφθείς είναι ένας 22χρονος Πολωνός, διευκρίνισαν οι αρχές.

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