Φρίκη στην Πολωνία: 22χρονος, οπλισμένος με τσεκούρι, αποκεφάλισε μια γυναίκα στο πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας – 2 τραυματίες

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Επίθεση με τσεκούρι, με μια γυναίκα νεκρή και δύο τραυματίες έκανε στο πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, στην Πολωνία, ένας 22χρονος.
Ο άνδρας που ήταν οπλισμένος με τσεκούρι σκότωσε μια γυναίκα στο πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, όπως μεταδίδουν πολωνικά μέσα ενημέρωσης, ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε πως ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη.
«Η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα που εισήλθε στην πανεπιστημιούπολη της Βαρσοβίας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, άλλος ένας διακομίστηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο», αναφέρει η αστυνομική διεύθυνση της πολωνικής πρωτεύουσας στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).
Το τηλεοπτικό δίκτυο Polsat News μεταδίδει πως η νεκρή βρέθηκε αποκεφαλισμένη, ενώ εξασφάλισε φωτογραφία που φέρεται να δείχνει το τσεκούρι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, η φονική επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 18:40 (τοπική ώρα, 19:40 στην Ελλάδα), όταν ο δράστης επιτέθηκε με τσεκούρι σε ανθρώπους που βρίσκονταν στον χώρο της πανεπιστημιούπολης. Ο συλληφθείς είναι ένας 22χρονος Πολωνός, διευκρίνισαν οι αρχές.
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