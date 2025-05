Συνάντηση Σι Τζινπίνγκ – Πούτιν: Η Κίνα θα σταθεί στο πλευρό της Ρωσίας «απέναντι στην ηγεμονική καταδίωξη» της Δύσης

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ που βρίσκεται στην Μόσχα για τον εορτασμό των 80 ετών από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δήλωσε ότι το Πεκίνο θα σταθεί στο πλευρό τη Μόσχας απέναντι στην «ηγεμονική καταδίωξη», κατά την συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο.

Η Ρωσία και η Κίνα έχουν σημαντικά ενισχύσει τους δεσμούς τους από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας το 2022, σε σημείο που οι Δυτικοί κατηγορούν το Πεκίνο ότι αποτελεί στοιχείο κλειδί στην ρωσική πολεμική προσπάθεια βοηθώντας την Μόσχα να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις.

Οι δύο χώρες βασίζουν την σύμπραξή τους στην αντιπαλότητα προς την Δύση και κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες κατηγορούν ότι επιβάλλουν ηγεμονία στις διεθνείς σχέσεις.

