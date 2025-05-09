Σημαντική ενίσχυση κερδοφορίας για την Alpha Bank το α’ τρίμηνο – Σε τροχιά επίτευξης στρατηγικών στόχων

Σε σταθερή πορεία υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδίου βρίσκεται η Alpha Bank, όπως αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2025.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 239,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 22% σε ετήσια βάση, με ώθηση από την ανθεκτικότητα στα χαμηλότερα επιτόκια, την άνοδο των εσόδων από προμήθειες κατά 16% και τη σταθεροποίηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου στις 53 μονάδες βάσης.

Ισχυρή βελτίωση καταγράφεται και στην κεφαλαιακή θέση του Ομίλου, με τον δείκτη CET1 να ανέρχεται στο 16,3%, αυξημένος κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι και αμετάβλητος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης παρέμεινε ισχυρός παρά την πρόβλεψη για διανομή του 50% των κερδών στους μετόχους, την καθαρή αύξηση των δανείων κατά 0,6 δισ. ευρώ, την απόσβεση του DTC και την ελαφριά επίπτωση από την εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας IV, που ισχύουν από τον Ιανουάριο 2025.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 0,6 δισ. ευρώ, αντανακλώντας την αυξημένη ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια, ενώ το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων κατέγραψε άνοδο 13% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2024. Αντίστοιχα, τα κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 8%, με σημαντική ενίσχυση 12% στα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUMs) και άνοδο 6,6% στις καταθέσεις.

Παρά τις λιγότερες ημερολογιακές ημέρες του τριμήνου, τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν μόλις κατά 3%, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) μειώθηκαν οριακά κατά 2,6%, στα 395,3 εκατ. ευρώ. Εξαιρώντας την επίδραση των λιγότερων ημερών, τα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν ουσιαστικά σταθερά, επιτυγχάνοντας την καλύτερη απόδοση μεταξύ των συστημικών τραπεζών. Η διοίκηση επιβεβαίωσε τον στόχο για ετήσιο NII ύψους 1,65 δισ. ευρώ.

«Έχοντας κλείσει το 2024 με εξαιρετικές επιδόσεις, η AlphaBank διατηρεί τη δυναμική της και το 2025, καταγράφοντας το ισχυρότερο τρίμηνο κερδοφορίας στην ιστορία της. Τα καθαρά κέρδη του πρώτου τριμήνου ανήλθαν σε 223 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε απόδοση 15,4% επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει τη συνεπή και στοχευμένη υλοποίηση του στρατηγικού μας πλάνου», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης.

Μέρισμα και επαναγορά μετοχών: Επιστροφή αξίας στους μετόχους

Η Alpha Bank έχει ήδη λάβει πρόβλεψη 111 εκατ. ευρώ για τη διανομή μερίσματος, ποσό που αντιστοιχεί στο 50% των κερδών του τριμήνου. Για το 2025, η Τράπεζα θα προτείνει διανομή του 50% των δημοσιευμένων κερδών, με το 75% αυτής της διανομής να πραγματοποιείται μέσω προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών (buyback), αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη της διοίκησης στις προοπτικές της Τράπεζας και στην αποτίμησή της.

Στρατηγική εξαγορά της AXIAVentures: Τριπλασιασμός εσόδων επενδυτικής τραπεζικής

Η εξαγορά της AXIA Ventures ενισχύει καθοριστικά τη θέση της Alpha Bank στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής, δημιουργώντας την πρώτη πλήρως καθετοποιημένη πλατφόρμα υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής και κεφαλαιαγοράς σε Ελλάδα και Κύπρο. Τα έσοδα από αυτό το σκέλος της δραστηριότητας εκτιμάται ότι θα τριπλασιαστούν, ξεπερνώντας τα 45 εκατ. ευρώ ετησίως έναντι 10-15 εκατ. σήμερα, με θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή και απόδοση επένδυσης άνω του 20%.

Αναθεωρημένοι στόχοι έως το 2027

«Μετά τις συμφωνίες με τη Flex Fin και την AstroBank, προχωρήσαμε σε τρίτη στρατηγική εξαγορά μέσα σε τέσσερις μήνες. Η εξαγορά της AXIA Ventures ενισχύει την παρουσία μας και αποσκοπεί στη δημιουργία της μεγαλύτερης πλατφόρμας επενδυτικής τραπεζικής και κεφαλαιαγορών στην περιοχή», δήλωσε ο κ. Ψάλτης.

Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η αναπτυξιακή δυναμική θα επιταχυνθεί περαιτέρω, ενισχυόμενη από τις στρατηγικές εξαγορές και τα διαρθρωτικά πλεονεκτήματα της Τράπεζας. Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις, έως το 2027, η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) αναμένεται να φθάσει το 13%, από 12% αρχικά, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 45 σεντς, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 42 σεντς.

«Στην Alpha Bank, παραμένουμε προσηλωμένοι στις βασικές μας προτεραιότητες: την ενίσχυση και κερδοφορία του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, τη συνεπή απόδοση αξίας στους μετόχους και την αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου για την υλοποίηση της στρατηγικής μας. Είμαστε βέβαιοι πως θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας», υπογράμμισε ο κ. Ψάλτης.

