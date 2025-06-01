search
ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 17:17
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.06.2025 14:58

Κτηνωδία στην Κύθνο: Μαζικές δηλητηριάσεις αδέσποτων – Αρκετά νεκρά ζώα από φόλα

01.06.2025 14:58
gata-kouti-4

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Κύθνο η είδηση της μαζικής δηλητηρίασης αδέσποτων ζώων, με τις Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή και να διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.

Σύμφωνα με την τηλεόραση του Alpha και την εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται», μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί αρκετά θύματα και κυρίως γατάκια. Τα άτυχα ζώα έχασαν τη ζωή τους ύστερα από κατανάλωση δηλητηριασμένης τροφής (φόλας). Το περιστατικό καταγγέλθηκε από κάτοικο του νησιού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον μία από τις φόλες εντοπίστηκε σε απόσταση μόλις 10 μέτρων από κατοικία.

Η Λένα Μανδανισιώτη που η φόλα εντοπίστηκε σε απόσταση μόλις 10 μέτρων από την οικία της μίλησε στην τηλεόραση του Alpha και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η φόλα βρέθηκε 10 μέτρα από το σπίτι μου. Είναι τρομακτικό να σκέφτεσαι ότι κάποιος κυκλοφορεί ανάμεσά μας με τέτοια πρόθεση».

Η δημοτική αρχή ενημερώθηκε άμεσα και εξέδωσε ανακοίνωση: «Καταδικάζουμε κάθε ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τόσο των αδέσποτων όσο και των δεσποζόμενων ζώων. Η βίαιη θανάτωση των ζώων προκαλεί αποτροπιασμό και είναι καταδικαστέα από το Δημοτικό Συμβούλιο Κύθνου και το σύνολο των πολιτών του νησιού».

Οι τοπικές φιλοζωικές οργανώσεις έχουν ήδη κινητοποιηθεί, ενώ καλούν τους κατοίκους να είναι σε εγρήγορση και να αναφέρουν ύποπτες κινήσεις ή περιστατικά άμεσα στις Αρχές.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικές Αρχές διεξάγουν έρευνα για το θέμα ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα μεταβεί και κλιμάκιο από τη Σύρο προκειμένου να συνδράμει τις έρευνες των Αρχών.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Πάνω από 700 έλεγχοι της Τροχαίας μέσα σε μια ημέρα και 312 παραβάσεις – 10 συλληψεις, οι 2 ανήλικοι

Σοκ στην ΕΛ.ΑΣ.: 36χρονος αστυνομικός αυτοκτόνησε μέσα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών

Κέρκυρα: Τουρίστας έπεσε από μεγάλο ύψος – Διακομίστηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Global-Sumud-Flotilla
ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξε πανιά για τη Γάζα ο τρίτος στολίσκος του Global Sumud Flotilla

trump ceos pekino – new
ΚΟΣΜΟΣ

Kάλεσμα Σι Τζινπίνγκ σε Αμερικανούς CEO: «Η πόρτα της Κίνας θα ανοίξει ακόμη περισσότερο»

pappas-ko-1221
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παππάς: Ο Φάμελλος πρέπει τα επόμενα 24ωρα να καλέσει τον Τσίπρα

Xi-Jinping-Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Γεύσεις με άρωμα Ανατολής και αμερικανικές πινελιές – Το μενού στο δείπνο Σι-Τραμπ (Photos)

adonis georgiadis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαρμακερό «καρφί» Άδωνι σε Φάμελλο για Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kalxas0762347
ΚΑΛΧΑΣ

Το κύμα των επιπτώσεων και οι εκλογές, η Παγώνη για το Επικρατείας, κόβεται η Αναστασίου, η κόντρα ΠΑΣΟΚ με δημοσκόπους και η υποψηφιότητα Αργυριάδη  

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

mousse_avocando
CUCINA POVERA

Μους σοκολάτας με αβοκάντο και μέλι

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 17:17
Global-Sumud-Flotilla
ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξε πανιά για τη Γάζα ο τρίτος στολίσκος του Global Sumud Flotilla

trump ceos pekino – new
ΚΟΣΜΟΣ

Kάλεσμα Σι Τζινπίνγκ σε Αμερικανούς CEO: «Η πόρτα της Κίνας θα ανοίξει ακόμη περισσότερο»

pappas-ko-1221
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παππάς: Ο Φάμελλος πρέπει τα επόμενα 24ωρα να καλέσει τον Τσίπρα

1 / 3