Κτηνωδία στην Κύθνο: Μαζικές δηλητηριάσεις αδέσποτων – Αρκετά νεκρά ζώα από φόλα

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Κύθνο η είδηση της μαζικής δηλητηρίασης αδέσποτων ζώων, με τις Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή και να διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.

Σύμφωνα με την τηλεόραση του Alpha και την εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται», μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί αρκετά θύματα και κυρίως γατάκια. Τα άτυχα ζώα έχασαν τη ζωή τους ύστερα από κατανάλωση δηλητηριασμένης τροφής (φόλας). Το περιστατικό καταγγέλθηκε από κάτοικο του νησιού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον μία από τις φόλες εντοπίστηκε σε απόσταση μόλις 10 μέτρων από κατοικία.

Η Λένα Μανδανισιώτη που η φόλα εντοπίστηκε σε απόσταση μόλις 10 μέτρων από την οικία της μίλησε στην τηλεόραση του Alpha και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η φόλα βρέθηκε 10 μέτρα από το σπίτι μου. Είναι τρομακτικό να σκέφτεσαι ότι κάποιος κυκλοφορεί ανάμεσά μας με τέτοια πρόθεση».

Η δημοτική αρχή ενημερώθηκε άμεσα και εξέδωσε ανακοίνωση: «Καταδικάζουμε κάθε ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τόσο των αδέσποτων όσο και των δεσποζόμενων ζώων. Η βίαιη θανάτωση των ζώων προκαλεί αποτροπιασμό και είναι καταδικαστέα από το Δημοτικό Συμβούλιο Κύθνου και το σύνολο των πολιτών του νησιού».

Οι τοπικές φιλοζωικές οργανώσεις έχουν ήδη κινητοποιηθεί, ενώ καλούν τους κατοίκους να είναι σε εγρήγορση και να αναφέρουν ύποπτες κινήσεις ή περιστατικά άμεσα στις Αρχές.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικές Αρχές διεξάγουν έρευνα για το θέμα ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα μεταβεί και κλιμάκιο από τη Σύρο προκειμένου να συνδράμει τις έρευνες των Αρχών.

