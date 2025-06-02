Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 80χρονος οδηγός – Έπεσε με το όχημά του σε κολόνα στο Ωραιόκαστρο

Ένας 80χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το βράδυ της Κυριακής (1/6) σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σε περιοχή του Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε γύρω στις 10 το βράδυ στη Συμμαχική Οδό, στο ρεύμα προς Ωραιόκαστρο.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα.

Συνέπεια της πρόσκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 80χρονου.

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