ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 16:28
03.06.2025 10:23

Κύθνος: Οργή και αποτροπιασμός για τις φόλες, κλιμάκιο της ΕΛΑΣ στο νησί – «Το δηλητήριο ήταν τόσο δυνατό, που ο σκύλος μου πέθανε σε δέκα λεπτά» (video)

Σοκ και αποτροπιασμός στην Κύθνο μετά τα περιστατικά δηλητηριάσεων ζώων που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα.

Στο MEGA και την εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA μίλησαν οι κηδεμόνες δύο σκυλιών που βρήκαν φρικτό θάνατο από δηλητηρίαση.

Η Λένα είχε βρεθεί στο νησί για να εργαστεί την τουριστική περίοδο, έχοντας μαζί της τα δύο σκυλάκια της. Το ένα από αυτά, η Έλλη, βρήκε φριχτό θάνατο από φόλα, ενώ από τύχη γλίτωσε και το δεύτερο σκυλάκι της.

«Είχα κατέβει στο νησί για σεζόν στις 24 Απριλίου και 18 Μαΐου, ξημερώματα, έριξαν φόλα στο σκυλί μου. Η φόλα ήταν περίπου στα 10 μέτρα από το σπίτι και στη νυχτερινή βόλτα μετά την εργασία μου, έφαγε φόλα. Το δηλητήριο, σύμφωνα με την κτηνίατρο, ήταν τόσο δυνατό, που ο θάνατος του σκυλιού μου ήρθε στα 10 λεπτά. Και το δεύτερο σκυλί μου έφαγε φόλα, απλά κατάφερε τελευταία στιγμή και τον έσωσε η κτηνίατρος».

Η Ντίνα, η οποία έχει καταγωγή από την Κύθνο, έχασε με παρόμοιο τρόπο το σκυλάκι της, την Λούσι. Όπως ανέφερε η ίδια στο MEGA, η μητέρα της είχε βγάλει το σκυλάκι για βόλτα έξω από το σπίτι κι όταν γύρισε, δεν πέρασαν ούτε τρία λεπτά που την βρήκε νεκρή.

Τι λέει ο Δήμαρχος

Από την πλευρά του ο δήμαρχος του νησιού Σταμάτης Γαρδέρης ανέφερε πως ελπίζει να πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό και ότι «δεν γίνεται για ένα – δύο ανεγκέφαλους να καταδικάζεται το νησί».

«Από την πρώτη στιγμή καταδικάσαμε το γεγονός. Είναι αποδεδειγμένο ότι το σκυλάκι της κοπέλας που ήρθε να εργαστεί στο νησί έχει πεθάνει από φόλα που βρέθηκε σε συγκεκριμένο σημείο. Το άλλο περιστατικό δεν είναι διαπιστωμένο, όπως δεν είναι διαπιστωμένο και οι γάτες που έχουν βρεθεί νεκρές στο νησί ότι είναι από δηλητήριο», είπε, συμπληρώνοντας πως στην Κύθνο βρίσκεται κλιμάκιο της αστυνομίας που ερευνά την υπόθεση.

Η κακοποίηση και η θανάτωση ζώων αποτελεί ποινική αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, με τις ποινές να φτάνουν τα 10 έτη κάθειρξης ή το χρηματικό πρόστιμο των 30.000 έως 50.000 ευρώ ανά ζώο που κακοποιείται ή θανατώνεται.

