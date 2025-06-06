«Ήθελα ένα ξεχωριστό γεύμα» – Τι λέει η Αυστραλή που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τρεις συγγενείς της με δηλητηριασμένα μανιτάρια

Η 50χρονη Αυστραλή Έριν Πάτερσον, που κατηγορείται ότι μαγείρεψε σκόπιμα ένα… θανατηφόρο γεύμα με μανιτάρια, δήλωσε στη δίκη της ότι ήθελε το γεύμα να είναι «ξεχωριστό».

Το πρωτοφανές περιστατικό συνέβη στην Βικτώρια της Αυστραλίας τον Ιούλιο του 2023. Η Έριν Πάτερσον αν και δηλώνει αθώα – κατηγορείται για την ανθρωποκτονία τριών ατόμων καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός άλλου, στο σπίτι της, στην περιοχή της Βικτόρια, τον Ιούλιο του 2023.

Οι γονείς του εν διαστάσει συζύγου της, μαζί με την 66χρονη αδελφή της, εμφάνισαν σημάδια δηλητηρίασης μετά το γεύμα και πέθαναν λίγες ημέρες αργότερα.

Η 50χρονη υποστηρίζει ότι επρόκειτο για ένα τραγικό ατύχημα και ότι ποτέ δεν είχε την πρόθεση να βλάψει τα μέλη της οικογένειάς της που αγαπούσε.

Ωστόσο, οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η Πάτερσον έβαλε δηλητηριώδη μανιτάρια στο φαγητό τους, σε ένα προσεκτικά σχεδιασμένο σχέδιο για να τους σκοτώσει.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η οποία πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες, οι μάρτυρες υποστήριξαν ότι ήταν «ασυνήθιστο» για την Πάτερσον να φιλοξενεί ένα τέτοιο γεγονός στο σπίτι της και ρωτήθηκε για τις σχέσεις της με τους καλεσμένους της.

Ο σύζυγος της Χέδερ, τοπικός πάστορας Ίαν Γουίλκινσον, νοσηλεύτηκε επίσης, αλλά ανάρρωσε, αφού ήταν για αρκετές εβδομάδες σε τεχνητό κώμα.

Ο Σάιμον Πάτερσον, ο εν διαστάσει σύζυγος της κατηγορουμένης, είχε επίσης προσκληθεί, αλλά (για καλή του τύχη) δεν συμμετείχε τελικά σε αυτό.

Περισσότεροι από 50 μάρτυρες κατηγορίας έχουν καταθέσει στη δίκη, που άρχισε πριν από έξι εβδομάδες, αλλά η Πάτερσον έγινε η πρώτη μάρτυρας υπεράσπισης όταν ανέβηκε στο βήμα τη Δευτέρα.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της ανάκρισης της, η Πάτερσον είπε στο δικαστήριο ότι παραδέχεται πως οι προσκλήσεις στο σπίτι της ήταν σπάνιες, αλλά δήλωσε ότι διοργάνωσε την εκδήλωση για να συζητήσει ένα θέμα υγείας και ήθελε να κάνει ένα ωραίο γεύμα για τους συγγενείς της, για να τους ευχαριστήσει για τη στήριξή τους.

«Ήθελα να είναι ξεχωριστό», είπε η Πάτερσον.

Είχε παραδεχτεί νωρίτερα ότι παραπλάνησε τους καλεσμένους της κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι μπορεί να χρειαζόταν θεραπεία για καρκίνο, λέγοντας στο δικαστήριο ότι το έκανε για να καλύψει την επέμβαση για απώλεια βάρους που σχεδίαζε να κάνει, αλλά ήταν πολύ ντροπαλή για να το αποκαλύψει.

Η εισαγγελέας, ωστόσο, της ανέφερε ότι δεν υπήρχε θέμα υγείας για συζήτηση και ότι είχε προσκαλέσει τον Σάιμον και τους συγγενείς του για να τους σκοτώσει.

Είχε μάλιστα προετοιμάσει ένα εφεδρικό δηλητηριώδες γεύμα, σε περίπτωση που ο Σάιμον άλλαζε γνώμη και ερχόταν, πρότεινε η Ρότζερς.

Επαναλαμβανόμενα, η Πάτερσον αρνήθηκε αυτές τις κατηγορίες, συχνά σε συγκινησιακό κλίμα, καθώς δήλωνε στο δικαστήριο ότι αγαπούσε τους καλεσμένους του γεύματος σαν οικογένειά της.

