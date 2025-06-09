Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 12 οδηγοί χωρίς δίπλωμα και 3 μεθυσμένοι σε μόλις 24 ώρες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συνολικά 15 οδηγοί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας το τελευταίο 24ωρο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, διενεργούνται συστηματικά έλεγχοι σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, αποσκοπώντας στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων, στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά το προηγούμενο 24ωρο, αστυνομικοί των διευθύνσεων ‘Αμεσης Δράσης, Τροχαίας και Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνέλαβαν δώδεκα άτομα που πιάστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα, με ένα από αυτά να οδηγεί και υπό την επήρεια μέθης, καθώς και τρία άτομα για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.
Διαβάστε επίσης:
Οι 4 πιο επικίνδυνες συνήθειες των συνοδηγών
Ράλι Σαρδηνίας: Νικητής ο Οζιέ στον 6ο γύρο του WRC
Υβριδικό Suzuki S Cross: 129 ίπποι, αξιοπιστία, ασφάλεια και προσιτή τιμή
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.