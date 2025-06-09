Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 12 οδηγοί χωρίς δίπλωμα και 3 μεθυσμένοι σε μόλις 24 ώρες

Συνολικά 15 οδηγοί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας το τελευταίο 24ωρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, διενεργούνται συστηματικά έλεγχοι σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, αποσκοπώντας στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων, στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το προηγούμενο 24ωρο, αστυνομικοί των διευθύνσεων ‘Αμεσης Δράσης, Τροχαίας και Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνέλαβαν δώδεκα άτομα που πιάστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα, με ένα από αυτά να οδηγεί και υπό την επήρεια μέθης, καθώς και τρία άτομα για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

