Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης – Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στις πυροσβεστικές αρχές, εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον λόφο Αράπη, στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Επί τόπου 58 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 18 οχήματα.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν επίσης εθελοντές, πέντε πυροσβεστικά αεροσκάφη, ένα μηχάνημα έργου και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

11/06/2025, #Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον λόφο Αράπη πλησίον Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 58 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές και 5 Α/Φ. Συνδρομή από μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 11, 2025

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