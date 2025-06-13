search
13.06.2025 16:31

Προειδοποίηση στα ελληνικά πλοία να αποφεύγουν την Ερυθρά Θάλασσα και να καταγράφουν την πορεία τους στο Ορμούζ

13.06.2025 16:31
Hormuz

Η εμπορική ναυτιλία συνεχίζει να διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ παρά τις μεγάλης κλίμακας επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν την Παρασκευή, δήλωσε η πολυεθνική, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, Συνδυασμένη Ναυτική Δύναμη, αν και ορισμένοι πλοιοκτήτες επιδιώκουν να αποφύγουν την περιοχή.

Το Ιράν έχει απειλήσει στο παρελθόν να κλείσει το κρίσιμο Στενό του Ορμούζ σε αντίποινα για τις πιέσεις της Δύσης. Οι αναλυτές έχουν δηλώσει ότι οποιοδήποτε κλείσιμο θα μπορούσε να περιορίσει το εμπόριο και να επηρεάσει τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου.

«Το Στενό του Ορμούζ παραμένει ανοιχτό και η εμπορική κυκλοφορία συνεχίζει να ρέει αδιάλειπτα», ανέφερε η Συνδυασμένη Ναυτική Δύναμη σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι τα γεγονότα της τελευταίας ημέρας αύξησαν την πιθανότητα περιφερειακής σύγκρουσης σε «σημαντική».

Το Ισραήλ δήλωσε ότι είχε στοχεύσει πυρηνικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια βαλλιστικών πυραύλων και στρατιωτικούς διοικητές κατά την έναρξη μιας παρατεταμένης επιχείρησης για να αποτρέψει την Τεχεράνη από την κατασκευή ατομικού όπλου. Το Ιράν αρνείται ότι έχει οποιοδήποτε τέτοιο σχέδιο.

«Έχουμε αναφορές ότι περισσότεροι πλοιοκτήτες επιδεικνύουν πλέον ιδιαίτερη προσοχή και επιλέγουν να μείνουν μακριά από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο», δήλωσε ο Γιάκομπ Λάρσεν, επικεφαλής ασφάλειας και προστασίας της ναυτιλιακής ένωσης BIMCO.

Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρηθεί ότι εμπλέκονται σε οποιεσδήποτε επιθέσεις, «ο κίνδυνος κλιμάκωσης αυξάνεται σημαντικά», δήλωσε ο Λάρσεν. «Μια τέτοια κλιμάκωση θα μπορούσε να περιλαμβάνει πυραυλικές επιθέσεις σε πλοία ή τοποθέτηση ναρκών στο Στενό (του Ορμούζ)».

Η Ελλάδα και η Βρετανία έχουν συμβουλεύσει τους στόλους εμπορικής ναυτιλίας τους να αποφεύγουν να διασχίζουν τον Κόλπο του Άντεν και να καταγράφουν όλα τα ταξίδια μέσω του Στενού του Ορμούζ μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν, σύμφωνα με έγγραφα που είδε το Reuters.

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες κλήθηκαν να στείλουν στοιχεία για τα πλοία τους που διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ στο υπουργείο Ναυτιλίας της Ελλάδας, σύμφωνα με ένα από τα έγγραφα που εξέδωσε η ελληνική ναυτιλιακή ένωση, το οποίο στάλθηκε την Παρασκευή.

«Λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της κλιμάκωσης των στρατιωτικών ενεργειών στην ευρύτερη περιοχή, το (ελληνικό) Υπουργείο Ναυτιλίας… καλεί επειγόντως τις ναυτιλιακές εταιρείες να στείλουν τα στοιχεία των ελληνικών πλοίων που διαπλέουν στη θαλάσσια περιοχή του Στενού του Ορμούζ», αναφέρει το έγγραφο.

Η ναυτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα, Aspides, συνεχίζει τις δραστηριότητές της κανονικά, αλλά παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της επιχείρησης.

