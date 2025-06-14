Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Δυτική Αττική – Κατασχέθηκαν όπλα, ναρκωτικά και 38.000 ευρώ

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Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Δυτικής Αττικής πραγματοποιήθηκε σήμερα για οργάνωση που διακινεί ναρκωτικές ουσίες στην πρωτεύουσα.

Κατά την επιχείρηση της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ελέγχθηκαν ένα κατάστημα και μία οικία, ενώ πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση τριών ατόμων, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Συνολικά, από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με δύο γεμιστήρες και 19 φυσίγγια, περίστροφο με τέσσερα φυσίγγια, 129 φυσίγγια, 38.702,85 ευρώ, μικροποσότητα κάνναβης και δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι τρεις συλληφθέντες έχουν απασχολήσει τις Αρχές κατά το παρελθόν και ανά περίπτωση για αδικήματα όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, ρευματοκλοπή και παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων, περί προσωπικών δεδομένων και του ΚΟΚ.

Στο πλαίσιο διερεύνησης άλλης υπόθεσης, σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και πραγματοποιήθηκε έρευνα σε παράπηγμα, στην ίδια περιοχή, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν υδραυλική πρέσα, δύο καλούπια για τυποποίηση ναρκωτικών και 4.655 γραμμάρια σκόνης, άγνωστης χημικής σύστασης.

Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης έγιναν, επίσης, έρευνες σε δύο οικίες και παράπηγμα και πραγματοποιήθηκαν τρεις προσαγωγές. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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