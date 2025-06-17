search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 10:48
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.06.2025 12:45

ΗΑΕ: Συγκρούστηκαν πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Απομακρύνθηκαν 24 μέλη πληρώματος

17.06.2025 12:45
front-eagle-ploio

Το λιμενικό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι απομάκρυνε 24 ανθρώπους από το πετρελαιοφόρο ADALYNN, μετά τη σύγκρουση δύο πλοίων στη θάλασσα του Ομάν.

Η ναυτιλιακή εταιρεία Frontline ανακοίνωσε ότι το πετρελαιοφόρο της Front Eagle ενεπλάκη σε σύγκρουση κοντά στα Στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για ένα περιστατικό που δεν συνδέεται με την περιφερειακή σύρραξη.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey είχε επισημάνει νωρίτερα ότι ένα «περιστατικό» σημειώθηκε στα ανοιχτά του λιμανιού Χορ Φακάν των Εμιράτων, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι τα αίτιά του δεν έχουν σχέση με την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.

«Το λιμενικό πραγματοποίησε σήμερα αποστολή απομάκρυνσης 24 μελών του πληρώματος του πετρελαιοφόρου ADALYNN, έπειτα από τη σύγκρουση δύο πλοίων στον κόλπο του Ομάν», επεσήμαναν οι αρχές των Εμιράτων χωρίς να δώσουν άλλες διευκρινίσεις.

Η σύγκρουση σημειώθηκε 24 ναυτικά μίλια από τις ακτές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως από όπου διέρχεται το ένα τρίτο των θαλάσσια μεταφερόμενων υδρογονανθράκων.

Σημειώνεται σε ένα πλαίσιο οξυμένης έντασης στην περιοχή, καθώς Ισραήλ και Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσουν ομοβροντίες πυραύλων για πέμπτη ημέρα.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι οι ηλεκτρονικές παρεμβολές στα συστήματα πλοήγησης εμπορικών πλοίων έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες κοντά στα Στενά του Ορμούζ και την ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, γεγονός που επηρεάζει τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

Ο Ισπανός ΥΠΕΞ ζήτησε από την ΕΕ να επιβάλει εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ

Ιράν: Οι επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ θα ενταθούν τις επόμενες ώρες – Στέλνει εκατοντάδες drones και πυραύλους

Σκορπούν θάνατο τα ισραηλινά τανκς στη Γάζα: Ακόμη 45 Παλαιστίνιοι νεκροί – Περίμεναν φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
slot
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα παράνομου τζόγου: Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη, τουλάχιστον 17 συλλήψεις

lebanon_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Με «θάνατο και φωτιά» για τα Στενά του Ορμούζ απειλεί ο Τραμπ – «Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα όσο χρειαστεί», απαντά η Τεχεράνη, συνεχίζεται η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

jello_biafra_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό ο Jello Biafra – Αγωνία για τον κορυφαίο τραγουδιστή του hardcore punk

aftokinito_parathira_1003_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδήγηση με ανοιχτά παράθυρα σε αυτοκινητόδρομους: Πόσο επηρεάζει την κατανάλωση καυσίμου

iran-234254
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η άνοδος στη τιμή του πετρελαίου σπέρνει πανικό στις κυβερνήσεις: Τα μέτρα που ήδη πήραν σε Ευρώπη και Ασία, τι εξετάζει η Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

eody_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βία στον ΕΟΔΥ: Με «διάστρεμμα αυχενικής μοίρας» η 53χρονη υπάλληλος που κατήγγειλε τον Χατζηχριστοδούλου – Ολόκληρη η δήλωσή της

EKAV-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 26χρονη κόρη τους σε χωράφι – Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 10:48
slot
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα παράνομου τζόγου: Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη, τουλάχιστον 17 συλλήψεις

lebanon_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Με «θάνατο και φωτιά» για τα Στενά του Ορμούζ απειλεί ο Τραμπ – «Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα όσο χρειαστεί», απαντά η Τεχεράνη, συνεχίζεται η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

jello_biafra_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό ο Jello Biafra – Αγωνία για τον κορυφαίο τραγουδιστή του hardcore punk

1 / 3