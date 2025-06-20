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Δύο πορτοφολάδες κατάφεραν να αρπάξουν το πορτοφόλι ανυποψίαστης τουρίστριας στο Θησείο, ενώ η κλοπή καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας Airbnb διαμερίσματος.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, φαίνονται οι δύο άνδρες να πλησιάζουν ζευγάρι τουριστών προσποιούμενοι ότι θέλουν να τους προσφέρουν βοήθεια με τις αποσκευές τους.

Αρχικά, κερδίζουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων. Έπειτα, ο ένας αποσπά την προσοχή της γυναίκας μιλώντας της, ενώ ο συνεργός του εκτελεί την κλοπή με «χειρουργικές» κινήσεις.

Οι δράστες, αφού πήραν τα μετρητά, πέταξαν το άδειο πορτοφόλι σε κοντινή απόσταση, το οποίο μάλιστα βρέθηκε και παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Το περιστατικό έχει καταγγελθεί στις αρχές, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν έχει γίνει κάποια σύλληψη.

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