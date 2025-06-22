ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 12:14
22.06.2025 12:25

Το εμπλουτισμένο ουράνιο μεταφέρθηκε πριν την επίθεση των ΗΠΑ, λέει το Ιράν – Συνεδριάζει εκτάκτως τη Δευτέρα ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας

Το μεγαλύτερο μέρος του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που φυλάσσεται στις εγκαταστάσεις του Φορντό μετακινήθηκε λίγο πριν από την αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, ανώτερη ιρανική πηγή ανέφερε ότι το υλικό μεταφέρθηκε σε άγνωστη τοποθεσία, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, μειώθηκε αισθητά και το προσωπικό του εργοστασίου πριν από την επίθεση.

Δορυφορικές εικόνες από το Φορντό, που τραβήχτηκαν χθες και προχθές, αποκαλύπτουν ουρές φορτηγών να παρατάσσονται έξω από το συγκρότημα, γεγονός που ενισχύει τη θεωρία ότι οι ιρανικές αρχές είχαν λάβει προληπτικά μέτρα για τη μεταφορά του ευαίσθητου πυρηνικού υλικού.

Η κίνηση αυτή ενδέχεται να εξηγεί γιατί η ζημιά που προκλήθηκε από τα αμερικανικά πλήγματα δεν συνοδεύτηκε από διαρροές υλικών ή άλλες επικίνδυνες συνέπειες, αν και η πλήρης εικόνα των καταστροφών παραμένει άγνωστη.

Επιβεβαιώνουν οι μετρήσεις τα λεγόμενα του Ιράν

Τον ισχυρισμό φαίνεται πως επιβεβαιώνει και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας που σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως τα κτίρια περιείχαν μικρές ή μηδενικές ποσότητες πυρηνικού υλικού.

«Οι εγκαταστάσεις που στοχοποιήθηκαν σήμερα δεν περιείχαν πυρηνικό υλικό ή μικρές ποσότητες φυσικού ή χαμηλής περιεκτικότητας εμπλουτισμένου ουρανίου. Έτσι, η ραδιενεργή μόλυνση είναι περιορισμένη στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν», επισημαίνει.

«Καμία αύξηση ραδιενέργειας, μέχρι στιγμής»

Νωρίτερα, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει -προς το παρόν τουλάχιστον – κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας προς το περιβάλλον.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο ΔΟΑΕ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μετά τις επιθέσεις σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν –συμπεριλαμβανομένου του Φορντό– ο Οργανισμός μπορεί να επιβεβαιώσει ότι δεν έχει αναφερθεί καμία αύξηση στα επίπεδα ραδιενέργειας εκτός των εγκαταστάσεων μέχρι στιγμής».

«Έκτακτη συνεδρίαση», τη Δευτέρα

Ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, IAEA) ανακοίνωσε για αύριο, Δευτέρα, μια «έκτακτη συνεδρίαση» στην έδρα του οργανισμού αυτού του ΟΗΕ στη Βιέννη, μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

«Δεδομένης της επείγουσας κατάστασης στο Ιράν, συγκαλώ έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κυβερνητών (του οργανισμού) για αύριο», έγραψε σήμερα ο Ραφαέλ Γκρόσι στο X. Στο Συμβούλιο Κυβερνητών του ΔΟΑΕ μετέχουν 35 μέλη.

