Τουρκικό ΥΠΕΞ: «Η επίθεση αυτοκτονίας κατά εκκλησίας της Δαμασκού ήταν ύπουλη με στόχο την διασπορά του χάους»

Η επίθεση αυτοκτονίας κατά εκκλησίας της Δαμασκού αποτελεί μία «ύπουλη επίθεση» με στόχο την διασπορά του χάους στην συριακή κοινωνία, καταγγέλλει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η κυβέρνηση και ο λαός της Συρίας θα παραμείνουν ενωμένοι και αλληλέγγυοι και θα συνεχίσουν με αποφασιστικότητα τον αγώνα τους κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων που επιδιώκουν να διασπείρουν το χάος στην χώρα», αναφέρεται στην ανακοίνωση που προσθέτει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Συρία.

