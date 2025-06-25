Θετικές εξελίξεις ανακοίνωσε στο ζήτημα της αγοράς μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter αλλά και τα F-35 ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από τη Χάγη όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Η δήλωση αυτή του Ερντογάν έγινε σήμερα Τετάρτη (25/6) στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ, μετά τις συνομιλίες που είχε με τη Βρετανία και τη Γερμανία. Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με τη Βρετανία και της Γερμανία για την αγορά ευρωπαϊκών αεροσκαφών Eurofighter.

Η Τουρκία όπως είναι γνωστό έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για την απόκτηση Eurofighter Typhoon, του μαχητικού αεροσκάφους που κατασκευάζεται από κοινοπραξία τεσσάρων χωρών – Γερμανίας, Βρετανίας, Ιταλίας και Ισπανίας – μέσω των εταιρειών Airbus, BAE Systems και Leonardo.

«Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία και για το θέμα των Eurofighter. Ελπίζουμε ότι η καλή μας πρόθεση θα τύχει θετικής ανταπόκρισης τόσο από το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και από τη Γερμανία. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας» είπε.

Τι συζήτησε με τον Τραμπ για τα F-35 – Καμία κουβέντα για τα S-400

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιβεβαίωσε ότι συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το ζήτημα της προμήθειας από την Τουρκία των μαχητικών F-35.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι στη χθεσινή (24 Ιουνίου) συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο δεν συζητήθηκε το θέμα του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S- 400, που αποτέλεσε την αιτία για αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F35.

«Φυσικά δεν συζητήσαμε για τους S400. Δεν είναι στην ατζέντα μας» είπε ο Τούρκος πρόεδρος για να προσθέσει: «Φυσικά συζητήσαμε για το F35. Όσον αφορά τα F35, έχουμε καταβάλει περίπου 1,3-1,4 δισεκατομμύρια δολάρια και διαπιστώσαμε ότι ο κ. Τραμπ έχει καλή θέληση όσον αφορά την αγορά των F35».

Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης των F-16 – Συζητήσεις με ΗΠΑ για τον εκσυχρονισμό τους

Ανέφερε επίσης ότι οι αρμόδιοι αξιωματούχοι της Τουρκίας «συνεχίζουν τις εργασίες τους αναφορικά με την πλήρη συντήρηση και επισκευή των F-16 μας, καθώς και με την αγορά των F-35». Η ‘Αγκυρα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά για τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου τουρκικού στόλου μαχητικών F-16 και στο πλαίσιο αυτό ζητά τη συμμετοχή της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας στο εν λόγω πρόγραμμα.

Καλεί τον Μακρόν να συνεισφέρει στον σχεδιασμό της νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην ΕΕ

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg, o Τούρκος πρόεδρος κάλεσε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να συμπεριλάβει συμμάχους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Τουρκία, στον σχεδιασμό της νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ την Τετάρτη, όπου συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, περιφερειακά ζητήματα και ειδικά τη σύγκρουση των 12 ημερών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Η Τουρκία επιδιώκει στενότερη αμυντική και οικονομική συνεργασία με την Ευρώπη, σε μια περίοδο που η Ε.Ε. αναζητά τρόπους να μειώσει την εξάρτησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνει το δημοσίευμα.

Τι άλλο επιδιώκει να αγοράσει η Τουρκία

Πριν από τη συνάντηση, αναμενόταν ότι ο Ερντογάν θα ζητούσε από τον Μακρόν να αποσύρει την αντίθεσή του στην από κοινού παραγωγή ενός ευρωπαϊκής κατασκευής αντιαεροπορικού συστήματος.

Η Άγκυρα επιδιώκει εδώ και καιρό την έγκριση του Παρισιού για την προμήθεια του συστήματος SAMP/T της Eurosam GIE, γεγονός που, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, θα μπορούσε να επιταχύνει τα σχέδια της Τουρκίας για την κατασκευή ενός δικού της «ατσάλινου θόλου» μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια.

