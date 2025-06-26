search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 11:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.06.2025 13:11

ΔΕΔΔΗΕ: Όργιο ρευματοκλοπής σε τουριστικούς προορισμούς – Πάνω από 35 εκατ. ευρώ η ζημιά

26.06.2025 13:11
ΡΑΕ: Δεκαπλασιάστηκε ο αριθμός των μηνύσεων για ρευματοκλοπή το 2017 - Media

Ρευματοκλοπές αξίας άνω των 35 εκατ. ευρώ, εντόπισαν τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ που πραγματοποιούν ελέγχους σε όλη τη χώρα, από την αρχή του έτους. 

Όπως έγινε γνωστό σήμερα, έχουν εντοπιστεί περισσότερες από 200 παραβάσεις με κλαπείσα ενέργεια ρεύματος, η αξία της οποίας υπολογίζεται σε περισσότερο από 1 εκατ. ευρώ μόνο τις τελευταίες ημέρες.

Ειδικότερα, τις τελευταίες ημέρες έχουν ολοκληρωθεί 1.155 έλεγχοι που αφορούν σε μεγάλους καταναλωτές και κυρίως χώρους εστίασης και φιλοξενίας, σούπερ μάρκετ, φούρνους, ελαιοτριβεία, συσκευαστήρια και τυροκομεία, σε Κρήτη, Ρόδο, Κω, Νάξο, Τήνο, Μύκονο, Σαντορίνη, Ικαρία, από τους οποίους προέκυψαν τουλάχιστον 200 περιπτώσεις ρευματοκλοπής.

Ενδεικτικά, ορισμένες από τις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν και αναμένεται -σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις- να οδηγήσουν σε βεβαιωμένες οφειλές που αγγίζουν αρκετές δεκάδες, ακόμα και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, είναι οι εξής:

  • Ξενοδοχείο: Περισσότερα από 200.000 ευρώ
  • Σούπερ Μάρκετ: 63.000 ευρώ
  • Τυροκομείο: 20.000 ευρώ
  • Συσκευαστήριο: 50.000 ευρώ
  • Δύο Ελαιοτριβεία: 30.000 ευρώ έκαστο
  • Beach Bar: 60.000 ευρώ

Ο ΔΕΔΔΗΕ σε ανακοίνωση του, υπενθυμίζει ότι οι ρευματοκλοπές συνιστούν ποινικό αδίκημα και επισύρουν την επιβολή αυστηρών προστίμων, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, το οποίο καθορίζεται από τη ΡΑΑΕΥ. Ωστόσο, η διαδικασία είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών, παρά την άμεση βεβαίωσή τους, συχνά καθυστερεί σημαντικά, ενίοτε για περισσότερο από έναν χρόνο, λόγω των προβλεπόμενων δόσεων και της δυνατότητας προσφυγής σε ένδικα μέσα, όπως προσωρινές διαταγές ή ασφαλιστικά μέτρα.

Σε μια πανελλαδική έρευνα για το 2025, εντόπισαν 8.600 περιπτώσεις ρευματοκλοπής ως το τέλος Μαΐου, σε 24.000 περίπου ελέγχους, με την ζημιά να φτάνει τα 35,3 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή οι δύο Τούρκοι για τους πυροβολισμούς κατά στελεχών της ΕΥΠ στη Θέρμη (video)

Ορατός από το διάστημα ο καπνός της φωτιάς στη Χίο

Φωτιά στο Ηράκλειο – «Ήχησε» το 112, επιχειρούν και ελικόπτερα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hormuz 1
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη χαιρετίζει την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, αλλά θέλει άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ – «Θα πάρει μέχρι και δύο μήνες»

simpson-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Τζέσικα Σίμπσον: «Δισκογραφική εταιρεία μου έλεγε να χάσω κιλά για να μοιάσω στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς και την Κριστίνα Αγκιλέρα» (Video)

petrou_afriki3
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Η Αφρική μέσα από τον φακό του Νίκου Πέτρου στο «Μαρμάρινο Σπίτι» (photos)

megaromaximou_1408
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέσσερις νέοι Γενικοί Γραμματείς στα υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας – Ποιοι είναι

panelladikes2_0206_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Τα θέματα που έπεσαν στα μαθήματα ειδικότητας στα ΕΠΑΛ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
estiasi ergazomenoi – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όργιο παρανομίας σε εστίαση, λιανικό εμπόριο, κατασκευές, ξενοδοχεία: Παραβάσεις ωραρίου, απλήρωτη και αδήλωτη εργασία

dei-vodafone
BUSINESS

Ο πόλεμος της Οπτικής Ίνας: Ο νέος άξονας ΔΕΗ–Vodafone, η κυριαρχία του ΟΤΕ και το ερώτημα της Nova

samaras kriti 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόμμα Σαμαρά: Τα πρόσωπα που το ετοιμάζουν, οι πιέσεις από ΝΔ

diaxwristiki
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διπλή διαχωριστική γραμμή: Αν την πατήσετε την ...πατήσατε - Ποιο είναι το πρόστιμο

geroulanos spiliopoulos xatz vasileiadis
ΚΑΛΧΑΣ

Το καμπανάκι από τις πολεοδομίες, το μέτωπο Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη, ο Παύλος και ο Σπηλιωτόπουλος, η αναβάθμιση Χατζηγιαννάκη και ο Βασιλειάδης  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 11:31
hormuz 1
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη χαιρετίζει την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, αλλά θέλει άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ – «Θα πάρει μέχρι και δύο μήνες»

simpson-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Τζέσικα Σίμπσον: «Δισκογραφική εταιρεία μου έλεγε να χάσω κιλά για να μοιάσω στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς και την Κριστίνα Αγκιλέρα» (Video)

petrou_afriki3
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Η Αφρική μέσα από τον φακό του Νίκου Πέτρου στο «Μαρμάρινο Σπίτι» (photos)

1 / 3