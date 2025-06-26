ΔΕΔΔΗΕ: Όργιο ρευματοκλοπής σε τουριστικούς προορισμούς – Πάνω από 35 εκατ. ευρώ η ζημιά

Ρευματοκλοπές αξίας άνω των 35 εκατ. ευρώ, εντόπισαν τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ που πραγματοποιούν ελέγχους σε όλη τη χώρα, από την αρχή του έτους.

Όπως έγινε γνωστό σήμερα, έχουν εντοπιστεί περισσότερες από 200 παραβάσεις με κλαπείσα ενέργεια ρεύματος, η αξία της οποίας υπολογίζεται σε περισσότερο από 1 εκατ. ευρώ μόνο τις τελευταίες ημέρες.

Ειδικότερα, τις τελευταίες ημέρες έχουν ολοκληρωθεί 1.155 έλεγχοι που αφορούν σε μεγάλους καταναλωτές και κυρίως χώρους εστίασης και φιλοξενίας, σούπερ μάρκετ, φούρνους, ελαιοτριβεία, συσκευαστήρια και τυροκομεία, σε Κρήτη, Ρόδο, Κω, Νάξο, Τήνο, Μύκονο, Σαντορίνη, Ικαρία, από τους οποίους προέκυψαν τουλάχιστον 200 περιπτώσεις ρευματοκλοπής.

Ενδεικτικά, ορισμένες από τις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν και αναμένεται -σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις- να οδηγήσουν σε βεβαιωμένες οφειλές που αγγίζουν αρκετές δεκάδες, ακόμα και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, είναι οι εξής:

Ξενοδοχείο: Περισσότερα από 200.000 ευρώ

Σούπερ Μάρκετ: 63.000 ευρώ

Τυροκομείο: 20.000 ευρώ

Συσκευαστήριο: 50.000 ευρώ

Δύο Ελαιοτριβεία: 30.000 ευρώ έκαστο

Beach Bar: 60.000 ευρώ

Ο ΔΕΔΔΗΕ σε ανακοίνωση του, υπενθυμίζει ότι οι ρευματοκλοπές συνιστούν ποινικό αδίκημα και επισύρουν την επιβολή αυστηρών προστίμων, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, το οποίο καθορίζεται από τη ΡΑΑΕΥ. Ωστόσο, η διαδικασία είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών, παρά την άμεση βεβαίωσή τους, συχνά καθυστερεί σημαντικά, ενίοτε για περισσότερο από έναν χρόνο, λόγω των προβλεπόμενων δόσεων και της δυνατότητας προσφυγής σε ένδικα μέσα, όπως προσωρινές διαταγές ή ασφαλιστικά μέτρα.

Σε μια πανελλαδική έρευνα για το 2025, εντόπισαν 8.600 περιπτώσεις ρευματοκλοπής ως το τέλος Μαΐου, σε 24.000 περίπου ελέγχους, με την ζημιά να φτάνει τα 35,3 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή οι δύο Τούρκοι για τους πυροβολισμούς κατά στελεχών της ΕΥΠ στη Θέρμη (video)

Ορατός από το διάστημα ο καπνός της φωτιάς στη Χίο

Φωτιά στο Ηράκλειο – «Ήχησε» το 112, επιχειρούν και ελικόπτερα