Ρόδος: Γερμανοί τουρίστες έριξαν με κλωτσιές τοιχίο του ιστορικού κάστρου Φερακλού στο Χαράκι

Στα χέρια των ελληνικών Αρχών έπεσαν τέσσερις Γερμανοί τουρίστες, οι οποίοι κατηγορούνται ότι βανδάλισαν το ιστορικό κάστρου Φερακλού στη Ρόδο.

Της σύλληψης είχε προηγηθεί καταγγελία κατοίκου, σύμφωνα με την οποία οι τέσσερις νεαροί τουρίστες, ηλικίας περίπου από 19 έως 20 ετών, έριξαν με κλωτσιές τοιχίο του ιστορικού κάστρου Φερακλού που δεσπόζει στη Ρόδο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 25 Ιουνίου 2025, λίγο μετά τις 15:00 το απόγευμα, σύμφωνα με τη «Δημοκρατική».

Κατά την προανάκριση, δύο εκ των συλληφθέντων παραδέχτηκαν ότι προέβησαν σε καταστροφικές ενέργειες, κλωτσώντας τμήμα του πέτρινου τοιχίου, προκαλώντας την κατάρρευση μέρους του. Οι άλλοι δύο ανέφεραν ότι παρακολουθούσαν τις πράξεις των φίλων τους, χωρίς να παρέμβουν.

Η ζημιά που προκλήθηκε, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αφορά αποκόλληση και πτώση πέτρινων τμημάτων από ένα από τα παλαιότερα σωζόμενα μέρη του κάστρου.

Το σημείο στο οποίο σημειώθηκε η φθορά ήταν προσβάσιμο στους επισκέπτες, χωρίς όμως να διαθέτει ενισχυμένα μέτρα προστασίας.

Οι τέσσερις νεαροί συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και χθες, Τετάρτη πέρασαν το κατώφλι της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Διαβάστε επίσης

Λιμάνι Πειραιά: Μηχανική βλάβη στο «Έλυρος» λίγο πριν τον απόπλου για Χανιά – Αναχώρησε με αρκετές ώρες καθυστέρηση

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα – Προσοχή σε εννέα περιοχές

Σεισμός κοντά στην Κυπαρισσία