Σαμοθράκη: Νεκρός εντοπίστηκε Ρουμάνος τουρίστας που αναζητούσε η οικογένειά του

Τραγικό επίλογο είχε η απόπειρα του 49χρονου Ρουμάνου τουρίστα να προσεγγίσει τον καταρράκτη «Κρεμαστό Νερό», στη Σαμοθράκη.

Τον 49χρονο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, αναζητούσε από την Παρασκευή η οικογένεια του -η σύζυγος και τα δυο του παιδιά- διότι δεν είχε δώσει για ώρες σημεία ζωής.

Τη σορό του εντόπισαν την Παρασκευή το απόγευμα μέσα στα νερά του καταρράκτη σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ και άνδρες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σαμοθράκης και τον μετέφεραν στις 18.30 περίπου με την βοήθεια του Λιμενικού στην Καμαριώτισσα, όπου εδρεύει το Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης. Εκεί διαπιστώθηκε, ότι ήταν νεκρός εδώ και αρκετές ώρες.

Ο άτυχος τουρίστας έφερε ανοιχτό τραύμα κεφαλής, που προφανώς προκλήθηκε από την πτώση του από το σημείο που βρισκόταν.

Διαβάστε επίσης:

Μεσσηνία: Προκαταρκτική για το βίντεο με το… τσιφτετέλι μέσα στο αστυνομικό τμήμα

«Κοκκίνησε» η Αθήνα από τον καύσωνα: Drone με θερμική κάμερα «έπιασε» 61,6 βαθμούς Κελσίου

Θρίλερ στην Αμαλιάδα: Δεν έδωσαν ξεκάθαρα συμπεράσματα οι παθολογοανατόμοι για τους θανάτους των βρεφών