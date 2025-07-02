search
Αιχμές Παπασταύρου: «Ο Σημανδράκης ζήτησε ακρόαση από την κυβέρνηση γιατί δεν μπορούσε να συνεννοηθεί με τον Αυγενάκη»

02.07.2025 21:14
papastavrou voyli – new

Νέα αντιπαράθεση ξέσπασε για τα 9.309 «κόκκινα» ΑΦΜ μετά τις επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελου Σημανδράκου που διαβιβάστηκαν στη Βουλή ως σχετιζόμενες με τη δικογραφία. 

Ο Σταύρος Παπασταύρου που προκλήθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τοποθετηθεί επί του θέματος, διευκρίνισε πως με «ανάμειξη» Σημανδράκου και κανενός άλλου έγιναν οι πληρωμές τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2023.

Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκείνη την περίοδο ήταν υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ τα e-mail αναφέρουν και κάτι άλλο, ότι λόγω αδυναμίας επικοινωνίας με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη ο κ. Σημανδράκος ζήτησε εγγράφως ακρόαση από την προεδρία της κυβέρνησης, προκειμένου να δει πώς θα διευθετηθεί αυτή η αδυναμία συνεννόησης. «Είναι προφανές ότι κανείς δεν μπορεί να εξαναγκάσει κάποιον σε παραίτηση, ούτε κανείς μπορεί να εξαναγκάσει κάποιον σε συνεργασία», είπε ο κ. Παπασταύρου προς «αποκατάσταση της αλήθειας». 

Το θέμα έθιξε ο Κωνσταντίνος Χήτας από την Ελληνική Λύση υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση γνώριζε και μεθόδευσε. 

Για «ανεπάρκεια, αδιαφάνεια και ασυδοσία του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη», έκανε λόγο ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ και υποστήριξε ότι μετά και τις επιστολές Σημανδράκου «δεν μπορεί πια ο πρωθυπουργός να παριστάνει τον ανήξερο διαχειριστή». Διερωτήθηκε ακόμη, γιατί ενώ γνώριζε η κυβέρνηση δεν σταμάτησε τα  νοσηρά φαινόμενα και κάλυψε τα γαλάζια κυκλώματα. «Ο Αυγενάκης είναι ένοχος που μετά την αποπομπή Σημανδράκου δεν έχασε χρόνο να ξεμπλοκάρει τα χιλιάδες ΑΦΜ», ανέφερε. 

