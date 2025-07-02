Η BYD γιόρτασε επίσημα την παραγωγή του εκατομμυριοστού Dolphin Surf, θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς στην κατασκευή compact ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το εκατομμυριοστό «αντίτυπο» του οχήματος βγήκε από τη γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο της Xi’an, μόλις 27 μήνες μετά την έναρξη της παραγωγής, καθιστώντας το ως το ταχύτερα πωλούμενο μοντέλο στην ιστορία της κατηγορίας του.

Η πρόσφατη παρουσία του στην Ευρώπη, όπου τα οχήματα νέας ενέργειας αποτελούν μόλις το 9% των κατηγοριών A και B, αναμένεται να ενισχύσει την υιοθέτηση βιώσιμης κινητικότητας στην ήπειρο. Με διαστάσεις 3,99 μ. μήκος, 1,72 μ. πλάτος και 1,59 μ. ύψος, το μοντέλο διαθέτει μέγεθος και ευελιξία που το καθιστούν ιδανικό για στενούς αστικούς δρόμους και μικρούς χώρους στάθμευσης, ενώ η έξυπνη αξιοποίηση της πλατφόρμας e-Platform 3.0, που έχει αναπτύξει η BYD, προσφέρει χώρο επιβατών και χωρητικότητα πορτμπαγκάζ συγκρίσιμα με οχήματα μεγαλύτερης κατηγορίας.

Η βασική έκδοση Active συνδυάζει μπαταρία 30kWh με κινητήρα 65kW (89 ίππων), η έκδοση Boost διαθέτει την ίδια ισχύ κινητήρα με μεγαλύτερη μπαταρία 43,2kWh, προσφέροντας αυτονομία 322 χλμ. και 502 χλμ. εντός πόλης, ενώ η κορυφαία έκδοση Comfort συνδυάζει τη μεγαλύτερη μπαταρία με τον ισχυρότερο κινητήρα στην κατηγορία (115kW – 157 ίππων/220Nm), επιτυγχάνοντας επιτάχυνση 0-100km/h σε μόλις 9,1 δευτερόλεπτα.

