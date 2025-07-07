Αυστραλία: Καταδικάστηκε η «δολοφόνος με τα μανιτάρια»

Η Έριν Πάτερσον, η Αυστραλή που κατηγορείται για τη δολοφονία τριών συγγενών της με τοξικά μανιτάρια “Death Cap”, μαγειρεμένα σε ένα γεύμα με μοσχάρι Wellington, κρίθηκε ένοχη για τρεις κατηγορίες ανθρωποκτονίας και την απόπειρα δολοφονίας του μοναδικού επιζώντος. Το θανατηφόρο γεύμα σερβιρίστηκε τον Ιούλιο του 2023.

Για την υπόθεση που συγκλόνισε τη χώρα τα τελευταία δύο χρόνια, το 12μελές δικαστήριο κατέληξε στην ετυμηγορία μετά από περίπου έξι ημέρες διαβούλευσης. Η δίκη διήρκεσε 10 εβδομάδες στη μικροσκοπική πόλη Μόργουελ, περίπου 150 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μελβούρνης.

Κατά την ακροαματική διαδικασία αναδείχθηκε ότι η Πάτερσον συγκέντρωσε τους εξαιρετικά τοξικούς μύκητες αφού είδε την τοποθεσία όπου φυτρώνουν σε δημόσιο ιστότοπο.

Τις επόμενες μέρες μετά το γεύμα, τα πεθερικά της Έριν, Ντον και Γκέιλ Πάτερσον, πέθαναν μαζί με την αδερφή της Γκέιλ, Χέδερ Γουίλκινσον. Ο σύζυγος της Χέδερ, Ίαν, ο τοπικός πάστορας, επέζησε μετά από μια εβδομάδα νοσηλείας σε νοσοκομείο.

Οι δικηγόροι υπεράσπισης της Έριν υποστήριξαν ότι οι θάνατοι ήταν ένα «τρομερό ατύχημα» που συνέβη όταν η Πάτερσον προσπάθησε να βελτιώσει τη γεύση του γεύματος και ότι είπε επανειλημμένα ψέματα στην αστυνομία από πανικό όταν συνειδητοποίησε ότι μπορεί να είχε προσθέσει μανιτάρια στο μείγμα.

Το μοιραίο γεύμα

Όπως εξιστορήθηκαν τα γεγονότα στο δικαστήριο, η Πάτερσον κάλεσε πέντε άτομα να γευματίσουν μαζί της στις 29 Ιουλίου 2023, τους τέσσερις που δηλητηριάστηκαν και τον εν διαστάσει σύζυγό της, Σάιμον Πάτερσον, ο οποίος όμως το ακύρωσε την προηγούμενη μέρα.

Λίγες ώρες από το γεύμα, οι τέσσερις καλεσμένοι του γεύματος – οι γονείς του Σάιμον, Ντον και Γκέιλ Πάτερσον, και η θεία και ο θείος του, Χέδερ και Ίαν Γουίλκινσον, αρρώστησαν με εμετούς και διάρροια. Πήγαν στο νοσοκομείο όπου τέθηκαν σε τεχνητό κώμα καθώς οι γιατροί προσπαθούσαν να τους σώσουν.

Η Γκέιλ και η Χέδερ πέθαναν στις 4 Αυγούστου από πολυοργανική ανεπάρκεια, ακολουθούμενες από τον Ντον στις 5 Αυγούστου, αφού δεν ανταποκρίθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος. Ο Ίαν Γουίλκινσον επέζησε και τελικά πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο στα τέλη Σεπτεμβρίου, μετά από σχεδόν δύο μήνες εντατικής θεραπείας.

Τα μανιτάρια Death Cap περιέχουν ισχυρές τοξίνες που εμποδίζουν την παραγωγή πρωτεϊνών στα ηπατικά κύτταρα, οδηγώντας σε κυτταρικό θάνατο και πιθανή ηπατική ανεπάρκεια περίπου δύο ημέρες μετά την κατάποση.

Η καταδίκη

Η ετυμηγορία για την ενοχή υποδηλώνει ότι το δικαστήριο αποδέχτηκε το επιχείρημα της εισαγγελίας ότι πιθανότατα ταξίδεψε σε δύο τοποθεσίες τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2023 και σκόπιμα μάζεψε τα μανιτάρια που χρησιμοποιήθηκαν στο γεύμα.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Πάτερσον υπερασπίστηκε επανειλημμένα την αθωότητά της, ισχυριζόμενη ότι κατά λάθος πρόσθεσε μανιτάρια στο γεύμα.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η Πάτερσον είχε σκοπό να σκοτώσει και τους τέσσερις καλεσμένους στο γεύμα και είπε επανειλημμένα ψέματα κατά την ακροαματική διαδικασία για να φανεί ότι δεν το έκανε.

Η ποινή της Πάτερσον θα ανακοινωθεί σύντομα.

Διαβάστε επίσης

Ομαδικός βιασμός στο Κερατσίνι: Το σχέδιο ενός εκ των δραστών να πείσει την 14χρονη να φύγει από το σπίτι της

Πάρνηθα: Άμεσα υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύχτα κοντά στο καταφύγιο Μπάφι

Τροχαίο στην Εθνική Αθηνών-Λαμίας: Απεγκλωβίστηκε οδηγός – Δυσχέρειες στην κυκλοφορία