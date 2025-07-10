Επτά εκατ. ευρώ σε δημοπρασία για την πρωτότυπη τσάντα της Jane Birkin σχεδιασμένη από την Hermès

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H πρώτη τσάντα Birkin που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για την Jane Birkin από την Hermès, πουλήθηκε στην τιμή ρεκόρ των 7 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία στο Παρίσι την Πέμπτη.

Το τεράστιο ποσό – το οποίο προκάλεσε ενθουσιασμό και χειροκροτήματα από το κοινό – συνέτριψε το προηγούμενο ρεκόρ δημοπρασίας για τσάντα: 513.040 δολάρια, για μια White Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Retourne Kelly 28.

Τώρα, η αυθεντική τσάντα Birkin, που πήρε το όνομά της από την ηθοποιό, τραγουδίστρια και fashion icon για την οποία τη δημιούργησε η Hermès – την εκλιπούσα Jane Birkin – βρίσκεται σε μια νέα κατηγορία από μόνη της.

Η δημοπρασία ξεκίνησε από 1 εκατομμύριο ευρώ και γρήγορα το ποσό εκτοξεύθηκε, με τους τηλεφωνικούς πλειοδότες να αγωνίζονται μέχρι το τέλος. Με τις αμοιβές της Sotheby’s, η συνολική τιμή για τον νικητή πλειοδότη από την Ιαπωνία ήταν 8,6 εκατομμύρια ευρώ, ανέφερε ο οίκος δημοπρασιών.

Ο οίκος μόδας Hermès του Παρισιού ανέθεσε τη δημιουργία της τσάντας αποκλειστικά για τη σταρ που γεννήθηκε στο Λονδίνο — γράφοντάς τα αρχικά της J.B. στο μπροστινό πτερύγιο, κάτω από το κούμπωμα — και της παρέδωσε την ολοκληρωμένη, μοναδική τσάντα την επόμενη χρονιά, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών. Η επακόλουθη εμπορευματοποιημένη έκδοση της τσάντας Birkin έγινε ένα από τα πιο περιζήτητα είδη πολυτελείας στον κόσμο, με υπερβολικά υψηλή τιμή και λίστα αναμονής πολλών ετών.

Ένα αξεσουάρ μόδας που γεννήθηκε από μια τυχαία συζήτηση

Η τσάντα γεννήθηκε από μια τυχαία συνάντηση σε μια πτήση με προορισμό το Λονδίνο τη δεκαετία του ’80 με τον τότε επικεφαλής της Hermès, Jean-Louis Dumas. Η Birkin αφηγήθηκε σε επόμενες συνεντεύξεις ότι οι δυό τους άρχισαν να μιλάνε αφού έριξε μερικά από τα πράγματά της στο πάτωμα της καμπίνας.

Η Birkin ρώτησε τον Dumas γιατί η Hermès δεν έφτιαξε μια μεγαλύτερη τσάντα και σχεδίασε σε… ένα σακουλάκι εμετού το είδος της τσάντας που θα ήθελε. Στη συνέχεια εκείνος της έφτιαξε ένα μοντέλο και, κολακευμένη, η σταρ συμφώνησε όταν η Hermès ρώτησε αν μπορούσε να βαφτίσει την τσάντα με το όνομά της.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τσάντα Original Birkin είναι πραγματικά μοναδική — ένα μοναδικό κομμάτι της ιστορίας της μόδας που έχει εξελιχθεί σε ένα φαινόμενο της ποπ κουλτούρας που σηματοδοτεί την πολυτέλεια με τον πιο εκλεπτυσμένο δυνατό τρόπο. Είναι απίστευτο να σκεφτεί κανείς ότι μια τσάντα που αρχικά σχεδιάστηκε από την Hermès ως πρακτικό αξεσουάρ για την Jane Birkin έχει γίνει η πιο επιθυμητή τσάντα στην ιστορία», δήλωσε η Morgane Halimi, επικεφαλής τσαντών και μόδας του Sotheby’s.

Η τσάντα έγινε τόσο διάσημη που η Birkin κάποτε σκέφτηκε πριν από τον θάνατό της το 2023 σε ηλικία 76 ετών ότι οι νεκρολογίες της πιθανότατα θα «έλεγαν, “Μου αρέσει η τσάντα” ή κάτι τέτοιο».

«Λοιπόν, θα μπορούσε να είναι και χειρότερα», πρόσθεσε.

Μια εκπληκτική δημοπρασία

Η αίθουσα δημοπρασιών του Παρισιού έσφυζε από ανυπομονησία καθώς η δημοπρασία ξεκινούσε, με τον δημοπράτη να υπενθυμίζει στο πλήθος ότι η τσάντα ήταν «εντελώς μοναδική» και «η πιο διάσημη τσάντα όλων των εποχών».

Από την αρχική τιμή, οι προσφορές ξεπέρασαν γρήγορα τα 2 εκατομμύρια, στη συνέχεια τα 3 εκατομμύρια, τα 4 εκατομμύρια και τα 5 εκατομμύρια, μέχρι που άφησαν έκπληκτους τους πάντες. Όταν η τιμή εκτοξεύτηκε από 5,5 σε 6 εκατομμύρια με μια κίνηση, ακούστηκαν σφυρίγματα και χειροκροτήματα.

Οι τελευταίες προσφορές ήταν 6,2 εκατομμύρια, 6,5 εκατομμύρια, 6,8 εκατομμύρια πριν από την τελευταία νικητήρια προσφορά του Ιάπωνα αγοραστή: 7 εκατομμύρια. Ο οίκος Sotherby’s δεν κατονόμασε τον νικητή.

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