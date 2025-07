Δυτική Όχθη: Νεκρός Αμερικανός σε έφοδο ισραηλινών εποίκων – Έρευνα ζητά η Ουάσινγκτον

Τη διενέργεια έρευνας «σε βάθος» αξιώνει η Ουάσιγκτον από τις ισραηλινές αρχές, μετά τον θάνατο την περασμένη εβδομάδα αμερικανοπαλαιστίνιου νεαρού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο νεαρός, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Αρχή, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από ισραηλινούς εποίκους σε χωριό.

«Ζήτησα από το Ισραήλ να διενεργήσει έρευνα σε βάθος για τον φόνο του Σάιφ Μουσαλάτ, αμερικανού πολίτη ο οποίος επισκεπτόταν μέλη της οικογένειάς του στο Σιντζίλ όταν ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου», ανέφερε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, ο Μάικ Χάκαμπι, μέσω X.

I have asked @Israel to aggressively investigate the murder of Saif Mussallet, an American citizen who was visiting family in Sinjil when he was beaten to death. There must be accountability for this criminal and terrorist act. Saif was just 20 yrs old.