Ελληνικές επιχειρήσεις γιορτάζουν δέκα χρόνια «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας» με κορυφαίες βραβεύσεις

Την πρώτη δεκαετία της επιτυχημένης διαδρομής τους γιόρτασαν φέτος τα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας», ένας θεσμός που αναδεικνύει τις κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις και τα επιτεύγματά τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η φετινή τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025, στο Domus-Asteria στη Γλυφάδα, παρουσία περισσότερων από 400 υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων και εκπροσώπων του ακαδημαϊκού χώρου. Η Direction Business Network διοργάνωσε για δωδέκατη φορά την εκδήλωση, βασισμένη στα επίσημα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών, όπως παρουσιάζονται στην πολυτελή έκδοση «Οι Ισχυροί της Ελληνικής Οικονομίας».

Αρχικά, τιμήθηκαν οι πρωταγωνιστές από βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας με κριτήρια κύκλου εργασιών, κερδών προ φόρων και ταμειακών διαθεσίμων. Στην κατηγορία αυτή ξεχώρισαν επιχειρήσεις όπως η Άμβυξ Α.Ε. (αλκοολούχα ποτά), Inter Cars Greece (ανταλλακτικά οχημάτων), Αρμός Προκατασκευές (βαριά προκατασκευή), B&F ΑΒΕΕ (ένδυση), DDB Α.Ε. (διαφημιστικές εταιρείες), Info Quest Technologies (ηλεκτρονικά είδη), Lamda Development (εμπορικά κέντρα), ΔΕΗ Α.Ε. (ενέργεια), ACS (ταχυμεταφορές), Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Παπαστράτος (καπνικά προϊόντα), Nef-Nef (λευκά είδη), Tempo OMD Hellas (media), DPG Digital Media Group (online media), ΟΛΠ (λιμένες), Κωτσόβολος (ηλεκτρικά είδη), Όμιλος West (sales promotion), Σκλαβενίτης (σούπερ μάρκετ), Media Strom (στρωματοποιία), V+O Greece (επικοινωνία), Unison Facility Services, ΠΕΙΦΑΣΥΝ (φαρμακαποθήκες), και ΜΕΓΑ (χαρτικά ατομικής υγιεινής).

Στην κατηγορία «Ανάπτυξη και Επενδύσεις» βραβεύτηκαν εταιρείες με σημαντική αναπτυξιακή πορεία και επενδυτική δραστηριότητα, όπως οι ΔΕΠΑ Εμπορίας, Intrafashion Group, Market In, Μουστάκας, Όμιλος AKTOR, Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά και Uni-Pharma. Το βραβείο Turnaround Business απονεμήθηκε στην Notos Com για την επιτυχημένη επαναφορά της σε θετικό πρόσημο.

Στην κατηγορία «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια» διακρίθηκαν εταιρείες όπως οι Αραμπατζής, Coffee Berry, Μπάρμπα Στάθης, Όμιλος Βιανέξ και Παπαστράτος, που ενίσχυσαν σημαντικά την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές.

Επιπλέον, τιμήθηκαν οι Platinum Greek Business Champions, εταιρείες με τζίρο άνω των 100 εκατ. ευρώ και αύξηση άνω του 20% σε κύκλο εργασιών και κέρδη, με βραβεία για τις Accenture, ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, Inter Cars Greece, Κόσμος Σπορ και Sky Express. Στην κατηγορία Greek Business Champions, για επιχειρήσεις με τζίρο 10-100 εκατ. ευρώ και αντίστοιχη ανάπτυξη, ξεχώρισαν πάνω από 40 εταιρείες, όπως η Actionline, Αυγοδιατροφική, Auto Value, Choose, Γλάρος, Cosmos Business Systems, Entersoft, Food Plus, Forum, Frank and Fame, GEM Travel, Kalteq, Καπαρέλης, ΚΕΠΑ Αττικής, Korinthian Foods, Lamda Malls, Meat House, Olympios Group, Παπαδόπουλος, Πιέτρης, Σουρωτή, Survey Digital, Texan, Today Group, Versus Travel, Φλωρίδης Κρέατα, Χαλκίς και Χωριάτικη Ζύμη.

Με το Αριστείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας τιμήθηκε η Ιουλία Τσέτη, πρόεδρος και CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, ενώ την «Ιστορική Επιχείρηση» απέσπασαν η Προνομιούχος ΑΕΓΑΕ και η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τη μακρόχρονη παρουσία τους στην αγορά.

Τέλος, κορυφαία διάκριση «Επιχείρηση της Χρονιάς» απονεμήθηκε στη ΔΕΗ, έπειτα από ψηφοφορία 9.500 υψηλόβαθμων στελεχών από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, ανάμεσα σε 20 υποψήφιες που είχαν προκριθεί μέσω ειδικής επιτροπής βάσει οικονομικών και επιχειρησιακών κριτηρίων.

