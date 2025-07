Σερ: Εμφανίστηκε στα 79 της με το ίδιο διάφανο κορμάκι που είχε φορέσει το 1989 (Video)

Τι κι αν διανύει το 79ο έτος της ηλικίας της; Η Σερ δεν διστάζει να κάνει την ίδια αποκαλυπτική εμφάνιση που είχε κάνει πριν από 36 ολόκληρα χρόνια, στα 43 της!

Η τραγουδίστρια φόρεσε, λοιπόν, το catsuit με το οποίο την είχαμε δει στο βίντεο κλιπ του κομματιού της «If I Could Turn Back Time» και ανέβηκε με αυτοπεποίθηση στη σκηνή!

Αφορμή αποτέλεσε η εμφάνισή της στην εκδήλωση Alta Moda της Dolce & Gabbana όπου η Σερ τράβηξε τα βλέμματα, φορώντας εκείνο το διάφανο κορμάκι με τη λεπτή μαύρη λωρίδα που είχε δημιουργήσει ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας Bob Mackie.

Cher at the Dolce Gabbana show in Rome. July 12th. #cher pic.twitter.com/OzhR89mL5K