Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Λύγιζε» ο Greek Freak σε επική μονομαχία με κατσαρίδα – «Μαράια, πάρε τη μαμά μου» (videos)

Viral παγκοσμίως έχει γίνει τις τελευταίες ώρες βίντεο που δείχνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παλεύει με μία κατσαρίδα.

Το βίντεο που έκανε live από το λογαριασμό του στο Instagram δείχνει τον Έλληνα σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς να εκτοξεύει παντόφλες και αθλητικά στην προσπάθειά του «ξετρυπώσει» την κατσαρίδα.

Μπορεί μέσα στα παρκέ να είναι ατρόμητος και να μην καταλαβαίνει από αντιπάλους, αλλά εδώ ο Greek Freak κρατά απόσταση ασφαλείας από το σημείο που του έχει υποδείξει η Μαράια ότι βρίσκεται κρυμμένο το έντομο.

Όταν ο Αντετοκούνμπο καταλαβαίνει ότι η Μαράια έχει αρχίσει να βιντεοσκοπεί τα στιγμιότυπα, αρχίζει να φωνάζει μέσα σε αγωνία:

«Είσαι σίγουρη ότι είναι μία; Ή είναι δύο; Είναι στη γωνία; Κλείσε την κάμερα, είναι η στιγμή μου να λάμψω, κλείσε την κάμερα! Είναι εκεί; Δεν βλέπω τίποτα, πού τη βλέπεις;».

This guy man😂 @Giannis_An34 trying to kill a roach live on Instagram😂 #basketball #nba #antetokounmpo #bucks #euroleague pic.twitter.com/a59ngVqnaa

Η σύζυγός του απαντά ότι η κατσαρίδα βρίσκεται κάτω από την ντουλάπα και εκείνος αρχίζει να πετάει παπούτσια για να τη σκοτώσει, με τα πλάνα να είναι ξεκαρδιστικά.

Όμως, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δυσκολεύεται στον ρόλο του… εξολοθρευτή και αποφασίζουν να ζητήσουν… ενισχύσεις.

Giannis’s wife went live on his IG account after the Dame to Portland news😂😂😂 pic.twitter.com/phnytj1lBE