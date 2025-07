Στο πένθος βυθίστηκε ο αραβικός κόσμος από τον θάνατο του Αλ-Ουαλίντ μπιν Χάλεντ μπιν Ταλάλ, τον οποίο τα διεθνή ΜΜΕ αποκαλούσαν «κοιμώμενο πρίγκιπα». Ο άνδρας έφυγε από τη ζωή το Σάββατο στα 36 του χρόνια, έχοντας περάσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες σε κώμα μετά από τροχαίο.

Ο Αλ-Ουαλίντ μπιν Χάλεντ μπιν Ταλάλ βρισκόταν σε κατάσταση παρατεταμένης ασυνειδησίας από το 2005, εξαιτίας των σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που είχε υποστεί σε σοβαρό τροχαίο στη Βρετανία, όπου είχε μεταβεί για να σπουδάσει σε στρατιωτική ακαδημία. Έκτοτε, βασιζόταν σε μηχανική υποστήριξη για την αναπνοή του και τρεφόταν μέσω σωληναρίου σίτισης.

Μετά το ατύχημά του, ο 15χρονος τότε έφηβος μεταφέρθηκε στο King Abdulaziz Medical City στο Ριάντ, όπου θα νοσηλευόταν για τις επόμενες δύο δεκαετίες υπό την επίβλεψη εξειδικευμένης ιατρικής ομάδας, έχοντας πάντα στο πλευρό του τους γονείς του, οι οποίοι δεν έχασαν ποτέ την ελπίδα τους.

