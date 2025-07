Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και δύο τραυματίες από νυχτερινή επιδρομή της Ρωσίας σε τέσσερις συνοικίες του Κιέβου (video)

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν μετά από ρωσική αεροπορική επιδρομή σε τέσσερις συνοικίες του Κιέβου τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, που αναφέρθηκαν επίσης σε πυρκαγιά σε βρεφονηπιακό σταθμό.

«Δυστυχώς, έχουμε πληροφορίες για έναν νεκρό εξαιτίας της επίθεσης», ανέφερε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο, προσθέτοντας πως άλλοι δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Several residential building have been hit by Russian airstrikes in Kyiv tonight pic.twitter.com/X8YYMk2eZm