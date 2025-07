Η Coca-Cola ανακοίνωσε ότι θα προσθέσει ένα νέο αναψυκτικό που θα παρασκευάζεται με πραγματική ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, μέσα στο φθινόπωρο, καθώς έπιασαν τόπο οι πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως θα γίνει αλλαγή στα αναψυκτικά που κυκλοφορούν στις ΗΠΑ και θα χρησιμοποιείται ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο αντί για σιρόπι καλαμποκιού, στα πλαίσια του «πολέμου» κατά των τεχνητών συστατικών και χρωστικών ουσιών που έχει κηρύξει ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Στην οικονομική της έκθεση, η εταιρεία αποκάλυψε ότι, «στο πλαίσιο της συνεχούς καινοτομίας της», θα λανσάρει το φθινόπωρο ένα προϊόν «με ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο που παράγεται στις ΗΠΑ». Κάποιες εκδοχές της Coca-Cola ήδη χρησιμοποιούν ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, όπως η Coca-Cola που πωλείται στο Μεξικό.

JUST IN: Coca-Cola to launch cane sugar soda in fall after Trump demandhttps://t.co/EnUu81uY6S