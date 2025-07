Ο Τραμπ αλλάζει και τη σύνθεση της… Coca Cola

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Coca-Cola συμφώνησε να χρησιμοποιεί πραγματική ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο στα αναψυκτικά της που πωλούνται στις ΗΠΑ.

Η Coca-Cola χρησιμοποιεί σιρόπι καλαμποκιού στα προϊόντα της που κυκλοφορούν στην αμερικανική αγορά, όμως ο Υπουργός Υγείας του Τραμπ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, έχει εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις του συγκεκριμένου συστατικού στην υγεία.

«Μιλούσα με την Coca-Cola για τη χρήση ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ Ζάχαρης από Ζαχαροκάλαμο στην Coca-Cola στις Ηνωμένες Πολιτείες, και συμφώνησαν να το κάνουν», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υπεύθυνους στην Coca-Cola», συμπλήρωσε, γράφοντας ότι «θα δείτε, είναι καλύτερα».

"I have been speaking to @CocaCola about using REAL Cane Sugar in Coke in the United States, and they have agreed to do so. I’d like to thank all of those in authority at Coca-Cola. This will be a very good move by them — You’ll see. It’s just better!" –President Donald J. Trump pic.twitter.com/9L27oxlYUj