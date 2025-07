Λουσία Χόλεϊ: Η ανιψιά της Νικόλ Κίντμαν έμεινε άνεργη και κάνει έκκληση για να βρει δουλειά

Έκκληση για να βρει εργασία κάνει η ανιψιά της Νικόλ Κίντμαν, Λουσία Χόλεϊ, η οποία πρόσφατα εγκατέλειψε την τηλεοπτική της καριέρα στην Αυστραλία για να μετακομίσει στο Λονδίνο.

Η 26χρονη πρώην παρουσιάστρια του καναλιού 7Bravo αποκάλυψε μέσω του προσωπικού της blog ότι είναι, πλέον, άνεργη, προσπαθώντας να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα.

«Στις 18 Ιουνίου μετακόμισα επίσημα στο Λονδίνο. Στα χαρτιά, είναι μια εντελώς ανόητη απόφαση και ειλικρινά με τρομάζει. Κάποιος να με προσλάβει, παρακαλώ», έγραψε χαρακτηριστικά, ενώ παραδέχτηκε ότι φοβάται το ρίσκο και ότι δυσκολεύεται να διαχειριστεί το άγνωστο, ειδικά όταν δεν έχει καν εργασία.

Nicole Kidman's nepo baby niece Lucia Hawley begs for a job as she reveals she is unemployed after quitting her TV gig in Australia and moving to London https://t.co/NaxwUu64p8