Μάικλ Τζάκσον: Για τον Απρίλιο μεταφέρεται η κυκλοφορία της ταινίας για τη ζωή του

Για τις 24 Απριλίου μεταφέρεται η παγκόσμια κυκλοφορία της πολυαναμενόμενης βιογραφικής ταινίας για τον Μάικλ Τζάκσον με τίτλο «Michael» τόσο σε κανονικές αίθουσες όσο και σε Imax, εγκαταλείποντας την προηγούμενη ημερομηνία του Οκτωβρίου.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη διανομή έχει αναλάβει η Λάιονσγκεϊτ, ενώ παγκοσμίως – με εξαίρεση την Ιαπωνία – τη διανομή θα πραγματοποιήσει η Γιουνιβερσαλ. Όσο για την Ιαπωνία υπεύθυνη είναι η Κίνο Φιλμς.

Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Αντουάν Φουκουά, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Τζον Λόγκαν. Στον ρόλο του Μάικλ Τζάκσον πρωταγωνιστεί ο Τζαφάρ Τζάκσον, ανιψιός του βασιλιά της ποπ, ενώ παραγωγός είναι ο Γκρέιαμ Κινγκ, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία The Departed.

The Michael Jackson biopic “Michael” will open in theaters and on Imax worldwide on April 24, moving from its earlier October date. https://t.co/KRbAOkqHqI