Συρία: Τεράστια έκρηξη συγκλόνισε το Ιντλίμπ – Πληροφορίες για πολλούς νεκρούς (Video)

Τεράστια έκρηξη σημειώθηκε στην Ιντλίμπ της Συρίας την Πέμπτη, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

NEW: An explosion occurred on the Maarrat Misrin road in the city of Idlib, Syria. pic.twitter.com/qTkjjSVv5c

Προς το παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες του περιστατικού, αν και πληροφορίες αναφέρουν ότι ανατινάχθηκε αποθήκη πυρομαχικών. Σύμφωνα με το Al Arabiya, αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη αυτή.

Deadly explosion shakes the city of Idlib, northwestern Syria



Causes still not verified, blast reportedly rips through ammo depot



📹@DrShajulIslam: Child Captures Moment of Massive Explosion Near Idlib City#Idlib #Syria #Breaking https://t.co/MUnoRaZmpC pic.twitter.com/SPmUAcW0gb