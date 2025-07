Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (25/7) σε φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού στην Αλμπουκέρκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδρύματος, η πανεπιστημιούπολη έκλεισε «για προληπτικούς λόγους», ενώ ο φερόμενος ως δράστης παραμένει ασύλληπτος και «φέρει όπλο», όπως σημειώνει το πανεπιστήμιο, καλώντας όσους βρίσκονται στην κεντρική πανεπιστημιούπολη να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο.

UNM SHOOTING: The University of New Mexico campus remains on lockdown as New Mexico State Police continue to investigate an overnight shooting in the student housing. Please confirm one person is dead, another person is injured. The suspect is still on the loose.



Just spoke with… pic.twitter.com/OGfYcCTImV