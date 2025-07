Τζέιμι Λι Κέρτις: Ετοιμάζει την έξοδό της από το Χόλιγουντ – «Θέλω να φύγω πριν σταματήσουν να με προσκαλούν»

Την έξοδό της από το Χόλιγουντ ετοιμάζει εδώ και δεκαετίες η Τζέιμι Λι Κέρτις, καθώς -όπως δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της- δεν θέλει να έρθει αντιμέτωπη με την απόρριψη που είχαν βιώσει οι διάσημοι γονείς της, μεγαλώνοντας.

Μιλώντας στον Guardian, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και κόρη των θρυλικών Τζάνετ Λι και Τόνι Κέρτις τόνισε ότι είδε τους γονείς της να πετούν στα σύννεφα στους καιρούς της δόξας αλλά και να πέφτουν απότομα όταν η βιομηχανία τους απέρριψε καθώς μεγάλωναν.

«Είδα τους γονείς μου να χάνουν αυτό ακριβώς που τους χάρισε τη φήμη, τη ζωή και τα προς το ζην, όταν η βιομηχανία τους απέρριψε σε μια συγκεκριμένη ηλικία», είπε χαρακτηριστικά η Κέρτις. «Τους είδα να φτάνουν στην απόλυτη επιτυχία και μετά να τη βλέπουν να διαβρώνεται σταδιακά, μέχρι που χάθηκε. Και αυτό είναι πολύ επώδυνο» εξομολογήθηκε.

