Όζι Όσμπορν: Το Μπέρμιγχαμ θα τιμήσει τον θρύλο του – Τελευταίο «αντίο» την Τετάρτη με πομπή και εκδηλώσεις

Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μπέρμιγχαμ, θα έχουν την ευκαιρία να πούνε το τελευταίο αντίο στον Όζι Όσμπορν οι πολυπληθείς φαν του.

Η σορός του θρύλου των Black Sabbath, που πέθανε σε ηλικία 76 ετών στις 22 Ιουλίου, θα μεταφερθεί σε πομπή που θα διασχίσει την Broad Street στο κέντρο της πόλης από τις 13:00 (ώρα Βρετανίας) την Τετάρτη.

Όπως ανακοίνωσε ο παρουσιαστής του BBC WM, Ed James, η νεκροφόρα θα κατευθυνθεί προς τη Γέφυρα και το Παγκάκι των Black Sabbath, όπου χιλιάδες θαυμαστές έχουν αφήσει μηνύματα και λουλούδια.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί πριν από την ιδιωτική κηδεία και το τοπικό συγκρότημα Bostin’ Brass, θα συνοδεύσει την πομπή.

Η Broad Street θα παραμείνει κλειστή για την κυκλοφορία από τις 07:00 (ώρα Βρετανίας) την Τετάρτη, με τα τραμ και τα λεωφορεία να εκτρέπονται όλη την ημέρα. Θα ανοίξει ξανά το συντομότερο δυνατόν μετά την εκδήλωση.

Ο δήμαρχος του Μπέρμιγχαμ, Zafar Iqbal, δήλωσε: «Θα αποτίσουμε τις τελευταίες μας τιμές και θα τιμήσουμε έναν από τους μεγαλύτερους ζωντανούς θρύλους του Μπέρμιγχαμ.»

Είπε ότι στάθηκε στην ουρά για να υπογράψει το βιβλίο συλλυπητηρίων, όπου μίλησε με θαυμαστές, λέγοντας: «Η αγάπη που έδειξαν για τον Όζι και την οικογένειά του ήταν απέραντη.»

«Η πόλη είναι περήφανη που φιλοξενεί την εκδήλωση», πρόσθεσε, και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την οικογένεια που προσφέρθηκε να καλύψει τα έξοδα.

Ο Όζι Όσμπορν άφησε την τελευταία του πνοή λιγότερο από τρεις εβδομάδες αφότου συμμετείχε, μαζί με τα μέλη του συγκροτήματος, στην αποχαιρετιστήρια συναυλία των Black Sabbath, με τίτλο Back to the Beginning. Δεκάδες μουσικοί, ανάμεσά τους μέλη των Metallica και Aerosmith, εμφανίστηκαν στη συναυλία στο Villa Park.

Άνθρωποι από το Μεξικό, τις ΗΠΑ και την Πολωνία ταξίδεψαν στην πόλη για να προσθέσουν τα δικά τους λουλούδια και μηνύματα στη Γέφυρα των Black Sabbath.

Ένα γράμμα από την Ελλάδα έγραφε: «Στον βασιλιά μας του μέταλ, ήσουν ένα φως στο σκοτάδι, ο πιο όμορφος, ταπεινός, ένδοξος τρελός. Ήμασταν όλοι τόσο τυχεροί. Ευχαριστούμε για τη μουσική. Χωρίς αυτήν, δεν είμαι σίγουρος ποιος θα ήμουν.»

Ο Osbourne και τα υπόλοιπα μέλη των Black Sabbath — Tony Iommi, Bill Ward και Geezer Butler — τιμήθηκαν με τον τίτλο της Ελευθερίας της Πόλης τον Ιούνιο, πριν από την αποχαιρετιστήρια συναυλία.

Όσοι θέλουν να αποτίσουν φόρο τιμής μπορούν επίσης να επισκεφθούν το Μουσείο και Πινακοθήκη Τέχνης του Μπέρμιγχαμ, όπου υπάρχει ανοιχτό βιβλίο συλλυπητηρίων, καθώς και η έκθεση Ozzy Osbourne: Working Class Hero, την οποία εγκαινίασε η Sharon Osbourne τον περασμένο μήνα.

Άλλες τιμές στην πόλη περιλαμβάνουν την τοιχογραφία των Black Sabbath στην οδό Navigation, το άγαλμα Ozzy the Bull στον σταθμό New Street, και την παμπ The Crown — πρόσφατα χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο κτήριο και παγκοσμίως αναγνωρισμένο ως η γενέτειρα της heavy metal, όπου οι Black Sabbath έπαιξαν για πρώτη φορά το 1968.

Ο Ali Zaman, που μένει στο παλιό παιδικό σπίτι του Osbourne στην οδό Lodge στο Aston, έχει δημιουργήσει μια ειδική διεύθυνση email για να στέλνουν μηνύματα οι θαυμαστές και δήλωσε ότι έχει «κατακλυστεί».

Τώρα ο κύριος Zaman συγκεντρώνει αφιερώματα στον ροκ θρύλο και δήλωσε πως οι φωτογραφίες και οι αναμνήσεις θα αναρτηθούν σε έναν ιστότοπο για να είναι ελεύθερα προσβάσιμες από όλους.

Στο μεταξύ, μια αίτηση για τη μετονομασία του αεροδρομίου του Μπέρμιγχαμ σε «Ozzy Osbourne International» έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 46.000 υπογραφές.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε ότι θα εξετάσουν πώς μπορούν να τιμήσουν την κληρονομιά και τη συνεισφορά του Osbourne στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης:

Τζόνι Ντεπ: Εμφάνιση – έκπληξη σε συναυλία του Άλις Κούπερ για τον Όζι Όσμπορν (Videos)

«Σπάει» ρεκόρ η περιοδεία «Cowboy Carter» της Μπιγιονσέ – Η πιο επιτυχημένη της κάντρι μουσικής

«Στον Γαλατά ψιλή βροχή» στο Ηρώδειο – Μουσικό αφιέρωμα στον Χρόνη Αηδονίδη με φόντο τη Θράκη, την Πόλη και όλη τη Μικρασία