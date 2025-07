Τζόνι Ντεπ: Εμφάνιση – έκπληξη σε συναυλία του Άλις Κούπερ για τον Όζι Όσμπορν (Videos)

Φόρο τιμής στον Όζι Όσμπορν απέτισε ο Τζόνι Ντεπ με μια απρόσμενη σκηνική εμφάνιση στο πλευρό του Άλις Κούπερ, κατά τη διάρκεια συναυλίας στο O2 Arena του Λονδίνου, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του frontman των Black Sabbath, σε ηλικία 76 ετών.

O 62χρονος ηθοποιός και μουσικός ανέβηκε στη σκηνή και έπαιξε κιθάρα στο εμβληματικό τραγούδι «Paranoid», με τον Κούπερ να αναλαμβάνει τα φωνητικά, φορώντας ένα μπλουζάκι με το πρόσωπο του Όσμπορν.

Καθώς το τραγούδι ολοκληρωνόταν, ο Κούπερ ύψωσε τη γροθιά του στον αέρα, σε μια κίνηση σεβασμού προς τον εκλιπόντα Πρίγκιπα του Σκότους.

Η εμφάνιση ήταν μέρος της sold-out συναυλίας του Άλις Κούπερ στο Λονδίνο, μαζί με τους Judas Priest. Μια συναυλία που, μάλιστα, συνέπεσε χρονικά με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του συγκροτήματος του Άλις Κούπερ, The Revenge of Alice Cooper, που σηματοδοτεί την πρώτη τους νέα δισκογραφική δουλειά μετά από περισσότερα από 50 χρόνια, μετά το Muscle of Love του 1973.

Ο Τζόνι Ντεπ παρέμεινε στη σκηνή και μετά το αφιέρωμα στον Όζι Όσμπορν, ερμηνεύοντας το κλασικό School’s Out μαζί με τα αρχικά μέλη του συγκροτήματος, Ντένις Ντάναγουεϊ, Νιλ Σμιθ και Μάικλ Μπρους.

Ο Κούπερ και ο Ντεπ είναι μακροχρόνιοι συνεργάτες, καθώς αποτελούν μέρος των Hollywood Vampires από το 2012, έχοντας κυκλοφορήσει το πιο πρόσφατο στούντιο άλμπουμ τους, Rise, το 2019.

@willxwwe Johnny Depp Surprised Alice Cooper With A Tribute To Ozzy Osbourne ♬ original sound – willxwwe

Johnny Depp honors Ozzy Osbourne in surprise performance alongside Alice Cooper https://t.co/NJ9CA0izV9 pic.twitter.com/chHsclM8NM July 27, 2025

Διαβάστε επίσης:

«Σπάει» ρεκόρ η περιοδεία «Cowboy Carter» της Μπιγιονσέ – Η πιο επιτυχημένη της κάντρι μουσικής

«Στον Γαλατά ψιλή βροχή» στο Ηρώδειο – Μουσικό αφιέρωμα στον Χρόνη Αηδονίδη με φόντο τη Θράκη, την Πόλη και όλη τη Μικρασία

Κρητική μουσική με ηλεκτρικές κιθάρες από τον Μάνο Πυροβολάκη (Video)